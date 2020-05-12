Общество
Газета.RuТрамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку
Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Об этом американский лидер написал в Twitter.
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Ордов оценил предложение Трампа по ставке ФРС старым армейским анекдотом
Экономика сегоднявчера в 05:30
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Политика
Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом
Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
Политика
Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации
Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.
REGNUM 06:48
Киберспорт
В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком
Чемпионат вчера в 05:28
Общество
Семейные отношения у 10% россиян ухудшились в период самоизоляции
К выводу о резком ухудшении своих семейных отношений за время, проведенное в режиме вынужденной самоизоляции из-за коронавируса, пришли 10% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Интерфакс 04:18
Общество
В ПФР объяснили порядок получения 10 тыс. рублей для семей с детьми
Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил условия получения выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет.
Профиль 05:33
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Происшествия
СК предъявил обвинение бизнесмену Бойко-Великому
Следственный комитет России предъявил в окончательной редакции обвинение бизнесмену Василию Бойко-Великому за растрату при оформлении невозвратных кредитов в размере 89 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Викторию Шонину.
Газета.Ru 06:53
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Сам Владимир Маркони, учёный-агроном по образованию, вёл популярное шоу CommentOut на You-Tube.
Ревизор.ру вчера в 10:37
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Наука
Вакцину от коронавируса испытали на макаках
Американские и британские ученые проверили экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции на макаках и начали проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах.
Взгляд.ру 05:34
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
Коммерсантъ 06:47
Недвижимость
В Москве обвалились продажи квартир
В старых границах Москвы в апреле было подписано 2,8 тысячи договоров — на 45 процентов меньше в сравнении с мартом 2020-го и на 46,4 процента ниже продаж апреля прошлого года.
Lenta.ru 06:51
Гаджеты
Sony представила сенсор со встроенным искусственным интеллектом
Японская Sony представила первый в мире сенсор изображения со встроенным искусственным интеллектом.
Вести.Ru 06:07
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество
В Башкирии донорам крови установили денежные выплаты
Уфа, 14 мая 2020, 13:09 — REGNUM Донорам крови, которые переболели COVID-19, установили специальные денежные выплаты в Башкирии.
REGNUM 06:09
Здоровье
В Минздраве назвали болезнь, при которой коронавирус особо опасен
В Минздраве назвали новую категорию людей, для кого заражение коронавирусом служит очень высоким риском для жизни.
Pro Город Киров 07:05
Игры
Epic Games представила игровой движок Unreal Engine 5
Американский разработчик видеоигр Epic Games анонсировал игровой движок Unreal Engine 5 — следующее поколение самого популярного движка для видеоигр.
Коммерсантъ 07:29
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Здоровье
Медики Магаданской области получают все положенные выплаты
Работающие с пациентами, больными COVID-19, медики Магаданской области получают все положенные доплаты.
Ридус 05:54
Общество
Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28