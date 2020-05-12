Общество

Газета.RuГазета.RuТрамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку

Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Об этом американский лидер написал в Twitter.
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 07:44, Ашберн
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