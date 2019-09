Сегодня, 18 сентября 2019 года, стало известно, что Высокий суд Лондона отказал VIP-клиентам ПАО «Промсвязьбанк» во взыскании $40 млн с акционеров PromsvyazCapital, а именно компаний Antracite Investment Ltd, Urgula Platinum Ltd и Menrela Ltd. Более того, суд обязал VIP-клиентов оплатить их судебные расходы на общую сумму 2,2 млн фунтов стерлингов ($2,7 млн), сообщает «РБК».