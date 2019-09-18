Политика
ИзвестияТрамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности
«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
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Футбол
«Реал» согласовал трансфер Мбаппе за 275 млн евро
По информации издания, «Реал» заплатит за трансфер игрока 225 млн евро. Еще 50 млн евро «ПСЖ» получит в качестве бонусов.
ProstoProSport 16:01
Общество
Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла
В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.
Российская газета 01:45
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
В Дагестане задержан сторонник террористической группировки «Исламское государство»*, который занимался подготовкой теракта на территории республики.
RT на русском 07:41
Шоу-бизнес
Палату с Анастасией Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Палату частной клиники, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану.
Суть событий 09:23
Происшествия
СК завел дело после перестрелки полицейских на станции метро в Москве
Столичные следователи завели уголовное дело после нападения на полицейских на станции метро «Рязанский проспект».
РБК 13:36
Авто
Mitsubishi презентует концепт нового кроссовера
Mitsubishi обещает объединить в новом кроссовере весь свой опыт и последние технологии в области гибридных технологий и управлении системой полного привода.
Автоновости дня 02:41
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Футбол
«Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции
В самом начале второй половины матча иранец понял, что продолжить игру он не может.
KM.ru вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Мусульманка защитила осмеянную после показа Кадыровой Бузову
Ольга Бузова на днях подверглась критике за то, что надела традиционный мусульманский наряд на открытие московского бутика дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадыровой.
WMJ.ru 04:39
Футбол
Атлетико — Ювентус 2:2 (2-й тайм)
«Атлетико» и «Ювентус» пересеклись на стадии 1\8 финала.
ODDS.ru вчера в 00:27
Происшествия
Порнозвезда Джессика Джеймс умерла в 43 года
Американская порноактриса и модель Джессика Джеймс умерла в возрасте 43 лет.
Lenta.ru 15:03
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние
Владельцы «Дикси» и «Красного и белого» начали «гипотетические обсуждения» возможного слияния около семи лет назад, рассказал Студенников.
Ведомости 16:09
Общество
Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей.
Коммерсантъ 15:33
Экономика
Оклады чиновников Калининградской области проиндексируют на 6%
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов внес на рассмотрение в областную думу законопроект об увеличении должностных окладов сотрудников регионального правительства и думы.
ТАСС 12:37
Религия
Михайлов день 2019: что можно и нельзя делать в этот праздник
Телеканал 360° вчера в 17:25
Наука
Ранняя анемия при беременности связана с умственной усталостью, СДВГ и аутизмом у ребенка
В новом исследовании ученые выявили связь между более ранним диагнозом у матери и риском развития умственной отсталости, расстройством аутистического спектра и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у ребенка.
Актуальные Новости 11:35
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия вчера в 09:25
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Происшествия
В общежитии под Челябинском произошел хлопок, похожий на гранату
В общежитии Златоуста под Челябинском сдетонировал похожий на гранату предмет.
Газета.Ru 12:59
Политика
В Киеве назвали условия подписания «формулы Штайнмайера»
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине, экс-президента Украины Леонида Кучмы, написала на своей странице в Facebook, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути "формулы Штайнмайера" относительно механизма введения особого статуса в отдельных районах Донбасса.
Московский Комсомолец 13:33
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Общество
В Пулково впервые приземлился Airbus A350
«Самый высокотехнологичный самолет в мире и один из крупнейших Airbus A350 впервые приземлился 18 сентября 2019 года в аэропорту Пулково», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия 16:07
Общество
Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде
Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил РБК, что примет участие в защите Устинова.
РБК 12:01
Авто
Mercedes-Benz начинает производство электросамокатов E-Scooter
Выход на рынок E-Scooter от Mercedes-Benz ожидается в начале 2020 года.
Дни24 02:29
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Кино
В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец»
Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"
Newsrussia.media 01:49
Волейбол
Сборная России победила Словению на чемпионате Европы по волейболу 3:0
12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0. Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы.
Чемпионат 13:30