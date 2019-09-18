Политика
ИзвестияТрамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности
«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 22:56, Вашингтон
Общество
Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей.
РБК 16:29
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru 20:37
Политика
Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
RT на русском 21:36
Политика
Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета не исключает того, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.
РБК 12:20
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости 18:44
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
В Военно-морских Силах США подтвердили, что попавшее в интернет видео с НЛО подлинное.
Свободная Пресса 01:47
Футбол
«Локомотив» победил в гостевом матче ЛЧ впервые с 2002 года
В последний раз "Локомотив" выигрывал на выезде 29 октября 2002 года, когда в Турции обыграл "Галатасарай" с результатом 2:1. После этого команда в гостевых матчах Лиги чемпионов потерпела девять поражений и четыре раза сыграли вничью.
Газета.Ru 19:15
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Гаджеты
Sapphire представила Nitro + Radeon RX 5700 XT
Sapphire заявляет об энергопотреблении в 265 Вт. Питание карты осуществляется с помощью 8-контактного и одного 6-контактного разъема.
Megaobzor.com вчера в 16:52
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 Pro рассекретили накануне анонса
Профильное издание Slashleaks поделилось фотографиями официального рекламного буклета смартфона Huawei Mate 30 Pro, который будет представлен уже завтра.
Megaobzor.com 05:09
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Здоровье
Чем опасна поза «нога на ногу», рассказали врачи
Поза "нога на ногу" вызывает хроническое нарушение кровообращения нижних конечностей, ведь в ней постоянно и долгосрочно пережимаются кровеносные сосуды и нервы.
Московский Комсомолец вчера в 02:24
Здоровье
Новый очаг африканской чумы свиней обнаружен в Приморье
Интерфакс - Россия 16 сентября в 01:52
Футбол
Дмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо»
Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции.
Srnsk 16:27
Кино
«Щегол» от Warner Bros. с провалом стартовал в прокате
Кинофильм «Щегол» от американской студии Warner Bros. с провалом стартовал в мировом прокате.
iReactor вчера в 23:44
Армия и оружие
В США заложен первый перспективный десантный катер нового поколения
ВМС США вышли на новый этап постройки перспективного десантного корабля следующего поколения.
Военное обозрение 22:41
Единоборства
Судьи ЧМ в Екатеринбурге вернули победу российскому боксеру
Победа была присуждена гостю России: по решению судей, он выиграл у Бабанина со счетом 2:3. Однако с этим решением не согласились компетентные спортсмены и болельщики – после оглашения результатов боя в зале еще долго стояли гул и свист.
Infox.ru 17:25
Экономика
В Новоалтайске откроют производство соевых кормов для животных
Аргументы и Факты - Алтай 22:17
Футбол
«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Футболисты дортмундской Боруссии и Барселоны не смогли выявить победителя в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 0:0.
Советский спорт вчера в 16:57
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.
Газета.Ru 20:59
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Происшествия
В общежитии под Челябинском взорвали гранату
В Златоусте Челябинской области посетитель общежития взорвал гранату.
Lenta.ru 12:56
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:48
Армия и оружие
В США нашли у России танк мощнее «Арматы»
Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.
Lenta.ru 17:19
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55