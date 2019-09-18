Политика

ИзвестияИзвестияТрамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности

«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
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Трамп назвал своего нового советника О’Брайена очень талантливым и уважаемым сотрудником

ТАСС15:00

Что известно о новом советнике Трампа по нацбезопасности

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Трамп объявил о назначении взамен Болтона

РБК09:55

Трамп назвал кандидатуру нового советника по национальной безопасности

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Пять фактов о новом советнике президента Дональда Трампа по нацбезопасности

Коммерсантъ12:08

В отношении Кубы Трамп хочет быть круче, чем Болтон

Независимая газета16 сентября в 12:20
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 22:56, Вашингтон
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Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию

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В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

В Военно-морских Силах США подтвердили, что попавшее в интернет видео с НЛО подлинное.
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Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
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Смартфон Huawei Mate 30 Pro рассекретили накануне анонса

Профильное издание Slashleaks поделилось фотографиями официального рекламного буклета смартфона Huawei Mate 30 Pro, который будет представлен уже завтра.
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Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

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Дмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо»

Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции.
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Кинофильм «Щегол» от американской студии Warner Bros. с провалом стартовал в мировом прокате.
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В США заложен первый перспективный десантный катер нового поколения

ВМС США вышли на новый этап постройки перспективного десантного корабля следующего поколения.
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Победа была присуждена гостю России: по решению судей, он выиграл у Бабанина со счетом 2:3. Однако с этим решением не согласились компетентные спортсмены и болельщики – после оглашения результатов боя в зале еще долго стояли гул и свист.
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В Новоалтайске откроют производство соевых кормов для животных

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Футбол

«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Футболисты дортмундской Боруссии и Барселоны не смогли выявить победителя в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 0:0.
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Путин поговорил по телефону с министром обороны Саудовской Аравии

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В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.
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Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
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Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
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В общежитии под Челябинском взорвали гранату

В Златоусте Челябинской области посетитель общежития взорвал гранату.
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Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах

Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
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Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина

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Американский политик, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года.
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