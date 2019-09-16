Политика
Общественное телевидение РоссииТрамп назначил нового советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп назначил нового советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена, передает ОТР. До этого он работал в госдепартаменте на должности спецпосланника по делам заложников.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:51, Вашингтон
Гаджеты
На смену смартфонам придут «умные» очки от Facebook и Ray-Ban
Medical Note 09:53
Происшествия
Умер пострадавший в перестрелке у московского метро полицейский
Пострадавший в результате перестрелки у метро «Рязанский проспект» сотрудник ОСБ скончался в больнице.
Lenta.ru 13:17
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 18:24
Общество
Пикеты в поддержку Павла Устинова проходят в Москве у здания АП
В Москве 18 сентября проходят одиночные пикеты у здания администрации президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 09:53
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Происшествия
В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину
В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Ведомости 12:50
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Происшествия
В Краснодаре из-за сильного ветра упала стрела башенного крана
О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях. Они опубликовали фотографии с места падения стрелы башенного крана.
Кубань 24 07:57
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Экономика
Россия и Белоруссия планируют перейти на единый Налоговый кодекс
Как сообщает российская газета «Коммерсант», Россия и Белоруссия собираются перейти на единый Налоговый кодекс уже в 2021.
ГЛАС.RU 16 сентября в 04:04
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане, заявил на пресс-конференции глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
RT на русском 17:08
Здоровье
Наращивание ресниц может привести к аллергиям и инфекциям
Live24 16 сентября в 07:54
Политика
Зеленский провел телефонные переговоры с Пенсом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.
Газета.Ru 16:31
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Киберспорт
Рэпер Лил Уэйн снялся в трейлере Ghost Recon Breakpoint
Режиссёр Дэвид Литч, известный по фильму «Дэдпул 2» и первым двум частям «Джона Уика», снял трейлер Ghost Recon Breakpoint с живыми актёрами.
Игромания.ру 15:28
Армия и оружие
Минобороны сообщило о плановом полете российских Ту-160 над Балтикой
Национальная служба новостей вчера в 14:31
Энергетика
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС 10:46
Экономика
Грузоперевозки подорожают из-за «подшипниковой реформы»
Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.
56orb.ru вчера в 11:05
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей.
Коммерсантъ 15:33
Футбол
«Локомотив» одержал победу над «Байером» в ЛЧ
Московский «Локомотив» сумел одержать победу над леверкузенским «Байером» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:50
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Наука
Три мутации в геноме эболавируса позволили вакцинировать макак
Американские ученые смогли сделать яванских макаков устойчивыми к лихорадке Эболы.
N+1 05:51