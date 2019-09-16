Политика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииТрамп назначил нового советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп назначил нового советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена, передает ОТР. До этого он работал в госдепартаменте на должности спецпосланника по делам заложников.
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