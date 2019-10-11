Политика
РБКТрамп выдвинул нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. Последний занимает должность заместителя главы американского внешнеполитического ведомства.
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В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.