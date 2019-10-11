Политика

РБКРБКТрамп выдвинул нового посла США в России

Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. Последний занимает должность заместителя главы американского внешнеполитического ведомства.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Трамп намерен назначить заместителя Помпео на пост посла США в РФ

RT на русскомвчера в 16:24

Трамп объявил о намерении назначить Салливана послом в РФ

Интерфаксвчера в 13:01

Трамп объявил о выдвижении послом в России первого замгоссекретаря США Джона Салливана

ТАССвчера в 12:52

Вашингтон подтвердил назначение нового посла в России

Lenta.ruвчера в 12:44

Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России

РИА Новостивчера в 12:27

Трамп выдвинул Салливана на должность посла США в России

Газета.Ruвчера в 14:03

Трамп выдвинул нового посла США в России

РБКвчера в 12:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 00:57, Вашингтон
Общество

Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек

REGNUM 00:53
Кино

Вышел трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном

Культуромания вчера в 15:29
Политика

Путин и глава Туркменистана обсудили поставки автомобилей Aurus

Президент России Владимир Путин и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили поставку в республику автомобилей Aurus.
Известия вчера в 06:47
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия

Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.
Lenta.ru вчера в 17:19
Театры

В Казани актер ТЮЗа умер прямо на сцене

АБН вчера в 13:24
Происшествия

Прощание с убитой в Саратове школьницей состоится 13 октября

Саратов попрощается с убитой девятилетней Лизой 13 октября в храме святых Первоверховных апостолов Петра и Павла.
Радио Комсомольская правда вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Армия и оружие

Курдский генерал призвал США объявить бесполётную зону над севером Сирии

Военное обозрение вчера в 23:56
Политика

На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Кино

В США умер актёр Роберт Форстер

В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.
RT на русском вчера в 23:53
Политика

Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
Интерфакс вчера в 16:14
Гаджеты

«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»

Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26
Происшествия

Убивший родителей в Лондоне гражданин РФ получил 26 лет тюрьмы

REGNUM вчера в 08:05
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Общество

Тюменского учителя ОБЖ уволили за матерную ругань и рукоприкладство

РБК вчера в 02:36
Происшествия

В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов

Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс вчера в 18:29
Политика

В США начали расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Известия вчера в 23:19
Происшествия

Катер затонул на реке в Хабаровском крае

Известия вчера в 23:40
Религия

Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

РИА Биробиджан вчера в 20:00
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия 09 октября в 19:19
Шоу-бизнес

Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова

В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».
Известия вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала заявление

Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда вчера в 11:53
Наука

Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи

Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Актуальные Новости вчера в 13:09
Здоровье

Минздрав предложил новые правила посещения родственниками реанимации

Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних однозначно не пускали.
Российская газета вчера в 12:40
Хоккей

ЦСКА прервал победную серию «Ак Барса» в КХЛ

RT на русском вчера в 14:47
Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

Ореанда-Новости 10 октября в 13:43
Экономика

Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования

Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
РБК вчера в 03:01
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии

В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru вчера в 15:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное