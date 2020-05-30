Политика
RT на русскомТрамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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Космос
Запуск корабля Маска Crew Dragon. Прямая трансляция
Портал Поиск вчера в 17:01
Политика
Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»
Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы.
РБК 18:10
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил
Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском 18:45
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Происшествия
Три пассажира выпрыгнули из движущегося автобуса на юге Сахалина
Три пассажира испугались, открыли двери салона и выпрыгнули на дорогу. Водителю удалось остановить автобус.
АСТВ 18:53
Общество
В первый класс начнут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы будут принимать детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, и не старше восьми лет.
Вечерняя Москва 08:02
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM 13:02
Общество
Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38
Вести.Ru вчера в 06:55
Авто
В АвтоВАЗе рассказали, когда обновится самая дорогая Lada 4x4
Lada 4x4 в версии Bronto, являющейся самой дорогой в линейке "Нивы", получит долгожданное обновление во второй половине нынешнего года.
Авторамблер вчера в 11:35
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%
Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Экономика
Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику
Государственные экономики по всему миру замедляются, десятки миллионов людей лишились работы и остались без средств к существованию.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
«Победа» возобновит полеты после двухмесячного перерыва
Авиакомпания «Победа» в воскресенье возобновляет полеты после почти двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
РБК 18:37
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
РИА Новости 07:37
Общество
В России разработали вакцину от COVID-19, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" создали вакцину против COVID-19, которую можно будет закапывать в нос.
Реальное время 09:59
Происшествия
МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте
В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК 10:08
Общество
Власти США назвали нападения на полицейских внутренним терроризмом
Министерство внутренней безопасности США назвало нападения на правоохранителей терроризмом.
Московский Комсомолец 17:54
Общество
В Дагестане продолжается режим ограничительных мер
Анатолий Карибов отметил, что для поэтапного снятия ограничительных мер в республике необходимо выполнение 3 критериев.
Mirmol.ru 10:23
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин призвал поддержать малоизвестных артистов
Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что в период пандемии коронавируса и нестабильной экономической обстановки в первую очередь необходимо поддержать не «первую плеяду звезд», а малоизвестных артистов, которые действительно зарабатывают на жизнь с помощью своего искусства.
ФАН 28 мая в 23:29
Общество
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Лондона в Петербург
Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Лондона с россиянами на борту прибыл в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.
RT на русском 18:18
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20
Армия и оружие
В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro 12:26
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
Авто
Honda представила обновленный кроссовер UR-V
Автоновости дня 04:00
Общество
Цифровые пропуска в Москве автоматически продлили до 14 июня
Все цифровые пропуска для рабочих поездок по Москве, которые действовали до 31 мая включительно, были автоматически продлены до 14 июня, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
Коммерсантъ 07:22