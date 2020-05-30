Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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Трамп раскритиковал CNN за обвинения в адрес России

ТАСС14:20

Трамп назвал CNN «больными неудачниками» за обвинения в адрес России

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В организации беспорядков в США нашли «русский след». Трамп отреагировал: «Больные неудачники»

URA.Ru14:46

Россию обвинили в массовых беспорядках в США

Lenta.ru14:42

Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

RT на русском17:30

«RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA». Трамп назвал журналистов CNN больными из-за поиска русского следа на фоне беспорядков

Фонтанка.Ру13:54

Трамп назвал журналистов CNN «больными неудачниками» за попытку обвинить Россию в организации протестов

Комсомольская правда13:51
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Запуск корабля Маска Crew Dragon. Прямая трансляция

Портал Поиск вчера в 17:01
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Политика

Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»

Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы.
РБК 18:10
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Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском 18:45
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В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
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Три пассажира выпрыгнули из движущегося автобуса на юге Сахалина

Три пассажира испугались, открыли двери салона и выпрыгнули на дорогу. Водителю удалось остановить автобус.
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Например, в первый класс школы будут принимать детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, и не старше восьми лет.
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Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38

Вести.Ru вчера в 06:55
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В АвтоВАЗе рассказали, когда обновится самая дорогая Lada 4x4

Lada 4x4 в версии Bronto, являющейся самой дорогой в линейке "Нивы", получит долгожданное обновление во второй половине нынешнего года.
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«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%

Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
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Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

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Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
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Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику

Государственные экономики по всему миру замедляются, десятки миллионов людей лишились работы и остались без средств к существованию.
Lenta.ru вчера в 17:01
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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«Победа» возобновит полеты после двухмесячного перерыва

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РБК 18:37
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«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

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Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" создали вакцину против COVID-19, которую можно будет закапывать в нос.
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Пригожин заявил о праве артистов требовать деньги от государства

Lenta.ru 08:11
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Происшествия

МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте

В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК 10:08
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Власти США назвали нападения на полицейских внутренним терроризмом

Министерство внутренней безопасности США назвало нападения на правоохранителей терроризмом.
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В Дагестане продолжается режим ограничительных мер

Анатолий Карибов отметил, что для поэтапного снятия ограничительных мер в республике необходимо выполнение 3 критериев.
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Трамп пообещал остановить «насилие толпы» в США

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Honda представила обновленный кроссовер UR-V

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