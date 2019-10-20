Политика
Газета.RuТрамп признался в симпатии к России
Клинтон обвинила ряд американских политиков в связях с Россией. Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
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Общество
Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы
Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:39
Футбол
Божович: люди, которые должны были успокоить ситуацию, делали наоборот
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович после победы со счётом 1:0 в выездном матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» прокомментировал своё удаление и стычку в концовке.
Чемпионат 07:06
Политика
Ушаков прокомментировал операцию Турции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
РИА Новости 07:39
Происшествия
СК заявил о незаконности возведения разрушенных под Красноярском дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Политика
Лавров рассказал о «разводках» на примере американской дипломатии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", посвященном 75-летию МГИМО, рассказал о дипломатической "разводке" США после победы Дональда Трампа на выборах.
РИА Новости 07:47
Происшествия
Не менее 35 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии
Около 35 человек пострадали во время массовых акций сторонников независимости в Каталонии.
МИР 24 18 октября в 15:48
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Российская газета 06:25
Армия и оружие
Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии
Протяженность зоны безопасности создаваемой Турцией на границе с Сирией составит 444 километра, глубина – 32 километра, сообщает РИА Новости со ссылкой на советник президента Турции Ясина Актая.
Москва 24 вчера в 16:48
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат вчера в 15:30
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Культуромания 17 октября в 15:47
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Политика
Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике
Российский президент Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется внутренними делами страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:20
Общество
В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв
Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Газета.Ru 04:25
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 03:11
Авто
Mitsubishi Pajero уходит из России
Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.
Юга.ру 18 октября в 05:59
Религия
Патриарх Кирилл вручил орден губернатору Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз удостоен Ордена Русской Православной Церкви Серафима Саровского Второй степени.
БрянскToday 05:53
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Происшествия
На новом участке трассы «Москва — Петербург» в ДТП погибла женщина
В аварии на новом участке скоростной трассы М-11 в Тосненском районе Санкт-Петербурга погибла женщина, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
РБК 08:26
Происшествия
Несколько взрывов прогремели в восточной части Алеппо
Взрывы прогремели в районе Телль-эз-Заразир в восточной части сирийского города Алеппо. Об этом 20 октября сообщает телеканал Al Arabiya.
REGNUM 08:10
Общество
Князь Георгий Романов приехал в Крым
Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл в Крым, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:20
Политика
Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
РИА Новости 07:15
Технологии
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
3DNews вчера в 15:08
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК вчера в 05:45
Футбол
Зенит — Ростов 6:1
Газета.Ru вчера в 13:42