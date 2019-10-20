Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп признался в симпатии к России

Клинтон обвинила ряд американских политиков в связях с Россией. Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
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Трамп признался в симпатии к россиянам

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Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

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Божович: люди, которые должны были успокоить ситуацию, делали наоборот

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович после победы со счётом 1:0 в выездном матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» прокомментировал своё удаление и стычку в концовке.
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Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", посвященном 75-летию МГИМО, рассказал о дипломатической "разводке" США после победы Дональда Трампа на выборах.
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Не менее 35 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

Около 35 человек пострадали во время массовых акций сторонников независимости в Каталонии.
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Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
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Армия и оружие

Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии

Протяженность зоны безопасности создаваемой Турцией на границе с Сирией составит 444 километра, глубина – 32 километра, сообщает РИА Новости со ссылкой на советник президента Турции Ясина Актая.
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Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
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Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
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Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку

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Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике

Российский президент Владимир Путин, осуществляя международную политику, руководствуется внутренними делами страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".
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В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв

Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Газета.Ru 04:25
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут

Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
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Авто

Mitsubishi Pajero уходит из России

Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.
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Религия

Патриарх Кирилл вручил орден губернатору Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз удостоен Ордена Русской Православной Церкви Серафима Саровского Второй степени.
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Происшествия

В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи

Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Происшествия

На новом участке трассы «Москва — Петербург» в ДТП погибла женщина

В аварии на новом участке скоростной трассы М-11 в Тосненском районе Санкт-Петербурга погибла женщина, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
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Происшествия

Несколько взрывов прогремели в восточной части Алеппо

Взрывы прогремели в районе Телль-эз-Заразир в восточной части сирийского города Алеппо. Об этом 20 октября сообщает телеканал Al Arabiya.
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Князь Георгий Романов приехал в Крым

Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл в Крым, сообщает РИА "Новости".
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Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране

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