Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия
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Россия создала свое гиперзвуковое оружие благодаря информации, полученной от администрации Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге. Кроме того, глава Белого дома в очередной раз рассказал про передовое оружие США, которого, по его словам, нет ни у кого.В источнике
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