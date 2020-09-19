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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Россия создала свое гиперзвуковое оружие благодаря информации, полученной от администрации Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге. Кроме того, глава Белого дома в очередной раз рассказал про передовое оружие США, которого, по его словам, нет ни у кого.В источнике
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RT на русском

Трамп обвинил РФ в «краже» технологий гиперзвукового оружия у США

RT на русском05:27
Телеканал 360°

«Уязвленное самолюбие»: в Совфеде объяснили попытку Трампа обвинить Россию в краже военных технологий

Телеканал 360°04:49
ТАСС

Трамп считает, что Россия создала гиперзвуковое оружие, получив о нем информацию из США

ТАСС21:28
РБК

Трамп обвинил Россию в краже информации о гиперзвуковых ракетах при Обаме

РБК01:16
URA.Ru

Трамп раскрыл, кто передал России секретные данные США

URA.Ru23:05
Lenta.ru

Трамп обвинил Россию в похищении технологий «супер-пупер-ракеты»

Lenta.ru22:05
РИА Новости

Трамп счел Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

РИА Новости03:08

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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Skoda объявила цены на новую Octavia в России

Первые автомобили Octavia, которые поступят в продажу, будут с турбированным двигателем TSI объемом 1,4 литра мощностью 150 л.с. работающий в паре с 6-диапазонной механической КПП или 8-ступенчатой АКПП Стоимость автомобиля начинается от 1 398 000 рублей.
Про Кроссоверы03:09
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В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Коммерсантъ23:19
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Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения

Как следует из указа главы республики на официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана, ограничения касаются россиян, иностранцев и лиц без гражданства, не проживающих на территории муниципальных образований либо не имеющих пропусков, выданных администрациями.
Интерфакс04:51
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Подозреваемому в убийстве девочек в Рыбинске предъявили обвинение

Задержанному по уголовному делу об убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области Виталию Молчанову предъявлено обвинение по трем статьям, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости05:20