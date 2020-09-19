Россия создала свое гиперзвуковое оружие благодаря информации, полученной от администрации Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге. Кроме того, глава Белого дома в очередной раз рассказал про передовое оружие США, которого, по его словам, нет ни у кого.