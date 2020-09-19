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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Россия создала свое гиперзвуковое оружие благодаря информации, полученной от администрации Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге. Кроме того, глава Белого дома в очередной раз рассказал про передовое оружие США, которого, по его словам, нет ни у кого.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Газета.Ru03:37
РИА Новости

Трамп счел Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

РИА Новости03:08
ТАСС

Трамп считает, что Россия создала гиперзвуковое оружие, получив о нем информацию из США

ТАСС21:28
URA.Ru

Трамп раскрыл, кто передал России секретные данные США

URA.Ru23:05
Lenta.ru

Трамп обвинил Россию в похищении технологий «супер-пупер-ракеты»

Lenta.ru22:05
Московский Комсомолец

Трамп заявил, что РФ создала гиперзвуковое оружие, получив данные из США

Московский Комсомолец21:46
RT на русском

Трамп обвинил Россию в похищении технологий гиперзвуковой ракеты

RT на русском23:51

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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