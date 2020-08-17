Осиротевший без Табакова МХТ начал черпать бортом воду

Свою позицию объяснила так: - Когда Олега Павловича Табакова не стало, а Константин Богомолов ушел из театра, для меня что-то безвозвратно умерло, и это никак не относится к тому, как сейчас существует МХТ.