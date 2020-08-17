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РБК
РБК

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Висконсин заявил, что его российский коллега Владимир Путин является «шахматистом мирового класса». Трансляцию выступления главы Белого дома вел телеканал Fox News.В источнике
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RT на русском

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

RT на русском19:36
РБК

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

РБК19:26
ТАСС

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса» наряду с Си Цзиньпином и Эрдоганом

ТАСС18:36
Интерфакс

Трамп счел Байдена неспособным справиться с Путиным и Си Цзиньпином

Интерфакс19:19
РИА Новости

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

РИА Новости18:54
Lenta.ru

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

Lenta.ru18:52
Газета.Ru

Трамп считает Путина «шахматистом мирового уровня»

Газета.Ru19:20

Определена ткань с лучшей функцией защиты от коронавируса

В результате было определено, что, попадая на ткань из стопроцентного хлопка, коронавирус перестает сохраняться на ее поверхности менее чем за сутки – на других материалах он способен оставаться до трех недель.
MedikForum.ruвчера в 11:05
29

В Москве актер получил пять лет за аферы с жильем умерших людей

Бутырский районный суд в понедельник приговорил к 5 годам колонии и штрафу в 1 миллион рублей актера, организовавшего хищения квартир умерших людей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
РИА Новостивчера в 06:50
14

Более 10 тысяч человек вылечились от коронавируса в Вооруженных силах

Начиная с марта, 33 209 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.
Российская газетавчера в 14:12
31

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2K

Осиротевший без Табакова МХТ начал черпать бортом воду

Свою позицию объяснила так: - Когда Олега Павловича Табакова не стало, а Константин Богомолов ушел из театра, для меня что-то безвозвратно умерло, и это никак не относится к тому, как сейчас существует МХТ.
Хорошие новостивчера в 05:07
1

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
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«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

Замгендиректора «Ростеха» Максим Выборных попросил Минпромторг назначить «дочку» госкорпорации «Росхимзащиту» федеральным оператором по утилизации медицинских отходов, масок и оборудования.
РБК17:00
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Александр Лукашенко не на тех наехал

Другие страны тоже все увереннее говорят о «новой реальности» в Белоруссии — представители ведущих партий в Европарламенте объявили, что считают Александра Лукашенко персоной нон грата, а Украина отозвала для консультаций посла — ее обеспокоили заявления о возможном вмешательстве России в белорусский кризис.
Коммерсантъвчера в 15:52

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39