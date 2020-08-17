Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»
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Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Висконсин заявил, что его российский коллега Владимир Путин является «шахматистом мирового класса». Трансляцию выступления главы Белого дома вел телеканал Fox News.В источнике
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