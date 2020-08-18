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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

Президент США Дональд Трамп назвал лидера России Владимира Путина «шахматистом мирового класса». К этой категории он отнес и глав Китая, КНДР и Турции — Си Цзиньпина, Ким Чен Ына и Реджепа Тайипа Эрдогана.В источнике
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Известия

Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»

Известия22:59
Коммерсантъ

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

Коммерсантъ20:38
Lenta.ru

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

Lenta.ru18:52
РБК

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

РБК19:26
РИА Новости

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

РИА Новости18:54
RT на русском

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

RT на русском19:36
ТАСС

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

ТАСС18:36

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение

Украинский школьник из Волыни Максим Ткачук, которого травили националисты из «Свободы» за исполнение «Смуглянки», будет участвовать в национальном отборе на детское «Евровидение-2020», сообщает 15 августа бабушка мальчика в комментарии украинскому изданию «Страна.ua».
ИА Красная Весна15 августа в 22:32

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предлагает закрыть кальянные заведения до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, передает RT.
Газета.Ru00:14
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Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол выступили с осуждением того, что Россия, по их мнению, готова оказать Белоруссии "военную помощь" в связи с проходящими в этой стране протестами.
РИА Новости21:25
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