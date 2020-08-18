Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»
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Президент США Дональд Трамп назвал лидера России Владимира Путина «шахматистом мирового класса». К этой категории он отнес и глав Китая, КНДР и Турции Си Цзиньпина, Ким Чен Ына и Реджепа Тайипа Эрдогана.В источнике
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