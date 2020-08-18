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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

Президент США Дональд Трамп назвал лидера России Владимира Путина «шахматистом мирового класса». К этой категории он отнес и глав Китая, КНДР и Турции Си Цзиньпина, Ким Чен Ына и Реджепа Тайипа Эрдогана.В источнике
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RT на русском

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

RT на русском19:36
РБК

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

РБК19:26
ТАСС

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

ТАСС18:36
Интерфакс

Трамп счел Байдена неспособным справиться с Путиным и Си Цзиньпином

Интерфакс19:19
РИА Новости

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

РИА Новости18:54
Lenta.ru

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

Lenta.ru18:52
Газета.Ru

Трамп считает Путина «шахматистом мирового уровня»

Газета.Ru19:20

В России предложили лишать прав на пять лет за пьяную езду

Общественники уже отправили соответствующее письмо на имя главы МВД Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с инициативой лишать водителей прав на срок до пяти лет за управление транспортом в состоянии опьянения.
АМИТЕЛвчера в 01:29
15

Правозащитники сообщили об аресте 30 протестующих в районе Куштау

Ишимбайский городской суд арестовал около 30 задержанных во время протестов на шихане Куштау в Башкирии, сообщила РИА Новости секретарь совета по правам человека при главе региона Зульфия Гайсина.
РИА Новостивчера в 10:49
4

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку – крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Газета.Ruвчера в 09:15
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Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск

Благовещенск, 17 августа 2020, 10:26 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Благовещенск, столица Амурской области станет последней точкой недельного дальневосточного турне главы правительства.
REGNUMвчера в 03:26
1

Зарубежная недвижимость остается без движения

Парламентарии не спешат избавляться от домов и квартир за границей Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.
Коммерсантъвчера в 18:13
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Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
РИА Новостивчера в 12:19
85

В Благовещенске из-за опасного явления ввели режим ЧС

Благовещенск, 18 августа 2020, 03:50 — REGNUM В Благовещенске Амурской области из-за сильного ливня власти приняли решение ввести режим ЧС и открыть пункты временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.
REGNUM20:50
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Самолет Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей

Борт Минобороны России впервые после введения ограничений из-за COVID-19 доставил в РФ из Сирии 26 российских детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Газета.Ru18:33
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