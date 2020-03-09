Энергетика
Газета.RuТрамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков
На фоне дестабилизации рынков премьер-министр России Михаил Мишутстин провел совещание по экономическим вопросам. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что снижение мировых цен на нефть является положительным явлением. "Хорошо для потребителя, цены на топливо снижаются!", - написал он в Twitter.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Комментарии
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
Политика
Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Футбол
«Зенит» не смог обыграть «Уфу» в матче РПЛ
Петербургский "Зенит" не смог на своем поле обыграть "Уфу" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent рухнула на 31%
Цена нефти марки Brent рухнула до 31,43 доллара за баррель в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+.
Хоккей
Широков: «Авангард» вернет серию с «Салаватом» в Балашиху
Хоккеисты "Авангарда" знают, что могут вернуть серию плей-офф КХЛ против уфимского "Салавата Юлаева" в Балашиху, и сделают это, заявил форвард омского клуба Сергей Широков.
Экономика
В США упали основные фондовые индексы
По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже значительно снизились ключевые индексы Dow Jones, S&P и Nasdaq.
Финансы
Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа
Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют.
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Общество
Израиль ввел карантин для всех въезжающих
Израиль вводит карантин для всех приезжающих в страну.
Армия и оружие
США назвали условия для заключения нового договора СНВ
Госдепартамент США назвал условия для заключения нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Происшествия
У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Энергетика
Каждый за себя: почему Россия начала ценовую войну на нефтяном рынке
Еще до провала сделки на фоне распространения коронавируса американские нефтегазовые компании начали беспокоиться из-за возможного падения спроса на нефть.
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Киберспорт
Роглайк-хоррор The Persistence перестанет быть эксклюзивом PSVR и выйдет летом на всех платформах
Экономика
Сергей Гуриев: «При низких ценах на нефть жить мы будем однозначно хуже»
Сегодня низкие цены на нефть ударят по всем - и по американским компаниям, добывающим сланцевую нефть, и по российской экономике.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Общество
ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
Футбол
«Реал» проиграл «Бетису» и не смог обойти «Барселону»
«Бетис» набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в Примере. «Реал» (56) остался на втором месте в таблице, не сумев обойти «Барселону» (58).
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Экономика
В ООН подсчитали потери для мировой экономики из-за коронавируса
Как считают в ЮНКТАД, мировой экономический рост, который в соответствии с опубликованным в январе прогнозом Всемирного банка ожидался в 2020 году на уровне 2,7%, составит вследствие отрицательного влияния коронавируса около 1,7%.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Киберспорт
Call of Duty: Warzone не будет доступна в России на PlayStation 4
В социальной сети «ВКонтакте» компания Activision заявила, что в соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Call of Duty: Modern Warfare в России на PlayStation 4, отдельный шутер Call of Duty: Warzone тоже не будет доступен в российском регионе PlayStation Store.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
Экономика
Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России
Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.