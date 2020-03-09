Энергетика
Газета.RuТрамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков
На фоне дестабилизации рынков премьер-министр России Михаил Мишутстин провел совещание по экономическим вопросам. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что снижение мировых цен на нефть является положительным явлением. "Хорошо для потребителя, цены на топливо снижаются!", - написал он в Twitter.
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