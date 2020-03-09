На фоне дестабилизации рынков премьер-министр России Михаил Мишутстин провел совещание по экономическим вопросам. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что снижение мировых цен на нефть является положительным явлением. "Хорошо для потребителя, цены на топливо снижаются!", - написал он в Twitter.

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.

Армия и оружие США разрабатывают способную атаковать без приказа подлодку Американские разработчики показали беспилотную подводную лодку проекта CLAWS, которая благодаря искусственному интеллекту может принимать решение об атаке без участия человека.

Шоу-бизнес В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».

Армия и оружие В ЦПВС заявили о снижении числа обстрелов в сирийском Идлибе Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил о сокращении числа обстрелов в сирийском Идлибе после заключения Россией и Турцией соответствующих договорённостей.

Политика Посол России и глава Минфина США провели переговоры Посол России в США Анатолий Антонов и министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин провели встречу, в ходе которой обсудили перспективы российско-американских отношений.

Общество Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Общество Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.