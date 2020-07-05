Политика
Lenta.ruТрамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
В мае в Белом доме США и Великобританию назвали победителями нацизма. В День Победы в поздравительном сообщении было сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами».
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Сейчас мы в процессе того, чтобы нанести поражение радикальным левым, марксистам, анархистам, подстрекателям, мародерам и людям, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, чего они делают.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 19:40
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Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Городовой 03 июля в 09:51
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН вчера в 10:19
Происшествия
Из-за ливней на юго-западе Японии погибли 18 человек
На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек, семеро пропали без вести, один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 20:37
Политика
Зеленский оценил встречу «нормандской четверки» в Берлине
Ранее в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» приблизила проведение следующего саммита лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.
Известия вчера в 06:34
Космос
Запуск ракеты Electron в Новой Зеландии завершился неудачей
Запуск ракеты Electron американской компании Rocket Lab с полуострова Махия в Новой Зеландии окончился неудачей.
ТАСС вчера в 20:34
Политика
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 02 июля в 08:39
Игры
Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles
REGNUM 03 июля в 01:02
Общество
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса
РИА Новости 03 июля в 01:01
Армия и оружие
Очередной коррупционный скандал снизил обороноспособность Киева
Суть очередного коррупционного скандала в том, что «ключи от неба» на самом деле были произведены в России и попали на Украину нелегально.
ФАН 03 июля в 11:38
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ
Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 02 июля в 13:39
Игры
Для Prototype вышел набор HD-текстур
CyberSport.ru вчера в 12:53
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Армия и оружие
Комплексы С-500 смогут уничтожать цели в ближнем космосе
Москва, 3 июля 2020, 05:31 — REGNUM Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, заявил 2 июля главный командующий ВКС России Сергей Суровикин в интервью газете «Красная звезда».
REGNUM 02 июля в 22:31
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Общество
Врач рассказала о противопоказаниях для мытья в холодной воде
Мытье под холодной водой противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала врач-дерматолог Екатерина Мокина в беседе с «АиФ».
Известия вчера в 23:35
Футбол
Чалов забил мяч за ЦСКА впервые за семь месяцев
Газета.Ru вчера в 23:27
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Общество
Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%
Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.
РБК вчера в 10:31
Армия и оружие
Турция: Россия захватила в Сирии турецкий лёгкий танк
Avia.pro вчера в 13:54
Авто
Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS
Известный автомобильный бренд Skoda официально продемонстрировал «заряженные» модификации Octavia RS.
Rusargument вчера в 03:56
Армия и оружие
Российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35
Речь идёт не только «стелс»-истребителях F-35, но и о куда более секретных F-22, которые как минимум трижды появлялись в радиусе обнаружения и поражения «Триумфов».
Avia.pro вчера в 20:01
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
Газета.Ru вчера в 20:56
Здоровье
Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ
По мнению специалиста, новая волна заражений ожидается в ноябре-декабре, и она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ.
Lenta.ru вчера в 21:27