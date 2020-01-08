Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал США «защитником» Европы от России

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.
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с чего всё началось

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "защищают Европу от России", и посетовал, что европейские страны невзлюбили его.
РИА Новостивчера в 21:03

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Трамп заявил, что США защищают Европу от России

ТАСС00:25

Трамп заявил о защите Европы от России

Lenta.ruвчера в 22:18

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

РИА Новостивчера в 21:03

«Защищаем Европу от России»: Трамп призвал страны НАТО платить

Московский Комсомолецвчера в 21:40

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Известиявчера в 21:40

Трамп заявил, что США защищают Европу от России

Коммерсантъвчера в 21:14

Трамп: США защищают Европу от России

Газета.Ruвчера в 21:41
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Политика

У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

ТАСС вчера в 15:19
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Волочкова больше не стесняется демонстрировать голую грудь

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Экспресс газета 08 января в 14:49
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Индикатор вчера в 14:00
Гаджеты

Samsung показала избранным гостям выставки CES 2020 необычный смартфон

На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе Samsung открыла стенд для избранных гостей.
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Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

РИА Новости 01:30
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Операцию на колене перенес Юрий Антонов

Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
ГЛАС.RU вчера в 15:29
Политика

Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране

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"За 9 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
РИА Новости 00:05
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ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 00:49
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
RT на русском вчера в 12:23
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 08 января в 04:32
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

ТАСС Наука вчера в 21:24
Политика

Президент Абхазии отказался уходить в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе заседания с парламентской делегацией, представляющей оппозицию, отказался покидать свой пост, но заявил о готовности продолжать диалог с оппозицией, передает РИА Новости со ссылкой на слова депутата парламента Леонида Чамагуа.
Радио Sputnik вчера в 12:18
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Кино

Фильм «Холоп» побил рекорд по кассовым сборам в российском прокате

Картина «Холоп», вышедшая в российский прокат 26 декабря, собрала 1,8 млрд. рублей.
Вечерний курьер вчера в 04:53
Гаджеты

Xiaomi в MIUI расширит список приложений от Google

В связи с изменениями законов конфиденциальности и ряда вступивших ограничений в некоторых регионах, китайский производитель вынужден в своей прошивке вместо MIUI Dialer и MIUI Messaging устанавливать фирменные приложения Google.
Astera 07 января в 03:42
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 07:52
Происшествия

Ди Каприо спас человека в Карибском море

В конце декабря Ди Каприо отдыхал вместе с друзьями на яхте рядом с островом Саба в Карибском море, передает 360 со ссылкой на The Sun.
Взгляд.ру вчера в 05:51
Происшествия

Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям

Интерфакс вчера в 03:21
Футбол

«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони

Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
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Политика

Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония

Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
РИА Новости вчера в 08:33
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
РИА Новости 00:37
Происшествия

Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции

Танкер Glard-2, следовавший под российским флагом, столкнулся с рыболовецкой лодкой.
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Политика

Британия готовит санкционные списки, куда могут попасть россияне

Великобритания готовит собственные, независимые от Евросоюза, санкционные списки для блокирования активов лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.
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Общество

Синоптики рассказали о погоде на Крещение

Синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона.
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Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском 08 января в 20:22
Хоккей

Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Вести.Ru вчера в 22:09
Экономика

В России введены новые налоговые льготы для физлиц

С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
REGNUM вчера в 03:55
Происшествия

Жительница Улан-Удэ избила врачей «скорой»

Двух врачей бригады скорой помощи избила 52-летняя жительница Улан-Удэ.
Российская газета вчера в 20:34
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