Президент США Дональд Трамп заявил, что США "защищают Европу от России", и посетовал, что европейские страны невзлюбили его.

с чего всё началось

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.

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