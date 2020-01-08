Политика
РИА НовостиТрамп назвал США «защитником» Европы от России
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.
Читать в источнике
Оценить129
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил, что США "защищают Европу от России", и посетовал, что европейские страны невзлюбили его.РИА Новостивчера в 21:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Шоу-бизнес
Волочкова больше не стесняется демонстрировать голую грудь
Волочкова больше не стесняется демонстрировать голую грудь Прославленная балерина решилась пойти ва-банк.
Космос
Марс теряет воду быстрее, чем ожидалось
Гаджеты
Samsung показала избранным гостям выставки CES 2020 необычный смартфон
На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе Samsung открыла стенд для избранных гостей.
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
Политика
Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
"За 9 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Политика
Президент Абхазии отказался уходить в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе заседания с парламентской делегацией, представляющей оппозицию, отказался покидать свой пост, но заявил о готовности продолжать диалог с оппозицией, передает РИА Новости со ссылкой на слова депутата парламента Леонида Чамагуа.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Кино
Фильм «Холоп» побил рекорд по кассовым сборам в российском прокате
Картина «Холоп», вышедшая в российский прокат 26 декабря, собрала 1,8 млрд. рублей.
Гаджеты
Xiaomi в MIUI расширит список приложений от Google
В связи с изменениями законов конфиденциальности и ряда вступивших ограничений в некоторых регионах, китайский производитель вынужден в своей прошивке вместо MIUI Dialer и MIUI Messaging устанавливать фирменные приложения Google.
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
Происшествия
Ди Каприо спас человека в Карибском море
В конце декабря Ди Каприо отдыхал вместе с друзьями на яхте рядом с островом Саба в Карибском море, передает 360 со ссылкой на The Sun.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям
Футбол
«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони
Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
Политика
Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония
Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Происшествия
Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции
Танкер Glard-2, следовавший под российским флагом, столкнулся с рыболовецкой лодкой.
Политика
Британия готовит санкционные списки, куда могут попасть россияне
Великобритания готовит собственные, независимые от Евросоюза, санкционные списки для блокирования активов лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.
Общество
Синоптики рассказали о погоде на Крещение
Синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Экономика
В России введены новые налоговые льготы для физлиц
С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
Происшествия
Жительница Улан-Удэ избила врачей «скорой»
Двух врачей бригады скорой помощи избила 52-летняя жительница Улан-Удэ.