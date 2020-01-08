Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал США «защитником» Европы от России

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.
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с чего всё началось

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "защищают Европу от России", и посетовал, что европейские страны невзлюбили его.
РИА Новостивчера в 21:03

Подробнее о событии

Трамп заявил о защите Европы от России

Lenta.ruвчера в 22:18

Трамп назвал США защитниками Европы от России

URA.Ruвчера в 21:57

Трамп заявил, что США защищают Европу от России

Коммерсантъвчера в 21:14

«Защищаем Европу от России»: Трамп призвал страны НАТО платить

Московский Комсомолецвчера в 21:40

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Известиявчера в 21:40

Трамп: США защищают Европу от России

Газета.Ruвчера в 21:41

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

РИА Новостивчера в 21:03
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Здоровье

Подарочные наборы выдают роженицам одного из районов Воронежской области

Выдают подарочные наборы при торжественной выписке молодых мам, но только тем из них, что зарегистрирован в Новохопёрском районе.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности

Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Телепрограмма вчера в 01:16
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости вчера в 10:06
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска гиперзхвукового «Кинжала» в Черном море

Минобороны РФ опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов.
Известия вчера в 23:33
Политика

Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.
РИА Новости вчера в 15:11
Здоровье

Названа самая опасная для человека диета

Ученые совместно с врачами сравнили существующие диеты и выбрали самую опасную для здоровья человека, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 21:34
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru вчера в 06:43
Общество

Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение.
Вести.Ru вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности

44-летняя голливудская актриса Милла Йовович скоро в третий раз станет мамой.
Gazeta.SPb вчера в 16:30
Армия и оружие

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Коммерсантъ вчера в 14:22
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 08 января в 06:51
Политика

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
РИА Новости вчера в 22:37
Автоспорт

Эдуард Николаев остановился на трассе из-за проблем с двигателем

После четырех этапов экипаж Николаева занимал шестое место в общем зачете с отставанием в 1 час и 11 минут от лидера.
Autosport.com.ru вчера в 06:46
Армия и оружие

Военная прокуратура сосредоточится на изучении небоевых потерь ВСУ

Генеральный прокурор Украины Рябошапка в среду, 8 января, утвердил изменения в структуре военной прокуратуры.
ИА Новороссия вчера в 13:46
Происшествия

Десятки землетрясений зафиксировали на севере Камчатки

За один вечер на севере Камчатки сейсмологи зафиксировали десятки землетрясений.
Газета.Ru вчера в 17:32
Происшествия

Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям

Интерфакс вчера в 03:21
Экономика

РНКБ завершил процесс объединения с «Крайинвестбанком»

РНКБ завершил объединение с ПАО "Крайинвестбанк" в результате реорганизации и слияния двух финансовых организаций под единым брендом РНКБ.
ИА Крыминформ вчера в 05:37
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Футбол

«Атлетико» оставил «Барселону» без финала Суперкубка Испании

Мадридский "Атлетико" завоевал место в финале Суперкубка Испании по футболу.
Вести.Ru вчера в 16:57
Происшествия

В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки

Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 20:51
Футбол

Кейн будет прооперирован. Игрок возобновит тренировки в апреле

Ожидается, что 26-летний англичанин возобновит тренировки в апреле.
Чемпионат вчера в 12:16
Экономика

В России утвердили план новой приватизации

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Lenta.ru вчера в 02:50
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 07:52
Политика

Чижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
RT на русском вчера в 21:44
Авто

Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP

Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Автоновости дня вчера в 05:41
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
BFM.ru вчера в 09:09
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

РИА Новости вчера в 17:27
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