Политика
ИзвестияТрамп назвал США «защитником» Европы от России
Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что европейские страны его невзлюбили, хотя Вашингтон якобы «защищает» Европу от России. В ходе выступления на митинге своих сторонников в Огайо 9 января американский лидер отметил, что благодаря США НАТО получает преимущества.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что США "защищают Европу от России", и посетовал, что европейские страны невзлюбили его.РИА Новости21:03
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Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
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Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
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Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.
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Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
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Газопровод «Турецкий поток» официально открыт
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган официально открыли «Турецкий поток».
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Россияне нашли главного виноватого в пенсионной реформе
Больше 30% населения считают, что в целом виноваты в пенсионной реформе представители власти.
Армия и оружие
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Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Общество
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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Открытое горение ликвидировано на НПЗ в Ухте – МЧС
Сотрудникам пожарных служб удалось ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте.
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Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Армия и оружие
Помпео признал, что у США не было информации по «атакам Сулеймани»
Richard Graulich / ZUMAPRESS.com Госсекретарь США Майк Помпео признал, что у США не было информации, где и когда якобы планировал атаку иранский генерал КСИР Касем Сулеймани.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Происшествия
В Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек
В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса.
Политика
NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет
Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Политика
В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Авто
Все автоновинки-2020: календарь «За рулем»
Рестайлинговая Веста может появиться осенью, однако продажи стартуют лишь в 2021 году: нужно выдержать паузу с момента запуска модификаций с вариатором.
Гаджеты
ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi
Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Хоккей
Квартальнов о поражении от «Торпедо»: Всех надо казнить, а меня – вешать первым
Всех игроков казанского «Ак Барса» стоит казнить.
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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
Наука
Как последние 10 лет изменили представление науки о происхождении человека
Одновременное существование двух видов австралопитеков усложняет их изучение, и палеоантропологи отмечают, что подобные открытия являются революционными для понимания происхождения науки.
Наука
Частицы поваренной соли замедлили рост раковых клеток
В новом же исследовании сотрудники Университета Джорджии попытались опровергнуть это предубеждение и показали, что частицы поваренной соли токсичны для раковых клеток.
Политика
В Польше заявили о желании получить независимость от российского газа
Польская сторона заявила о желании и стремлении стать страной, независимой от российского газа.