Президент США Дональд Трамп заявил, что США "защищают Европу от России", и посетовал, что европейские страны невзлюбили его.

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Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что европейские страны его невзлюбили, хотя Вашингтон якобы «защищает» Европу от России. В ходе выступления на митинге своих сторонников в Огайо 9 января американский лидер отметил, что благодаря США НАТО получает преимущества.

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