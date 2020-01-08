Политика

ИзвестияИзвестияТрамп назвал США «защитником» Европы от России

Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что европейские страны его невзлюбили, хотя Вашингтон якобы «защищает» Европу от России. В ходе выступления на митинге своих сторонников в Огайо 9 января американский лидер отметил, что благодаря США НАТО получает преимущества.
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с чего всё началось

Трамп заявил, что США «защищают» невзлюбившую его Европу от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "защищают Европу от России", и посетовал, что европейские страны невзлюбили его.
РИА Новости21:03

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Трамп заявил о защите Европы от России

Lenta.ru22:18

Трамп заявил, что США «защищают» невзлюбившую его Европу от России

РИА Новости21:03

Трамп: США защищают Европу от России

Газета.Ru21:41

«Защищаем Европу от России»: Трамп призвал страны НАТО платить

Московский Комсомолец21:40

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Известия21:40

Трамп заявил, что США защищают Европу от России

Коммерсантъ21:14

Трамп назвал США защитниками Европы от России

URA.Ru21:57
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Армия и оружие

Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии

BaltNews.ee 09:46
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«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
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В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

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ТАСС 19:50
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

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Газопровод «Турецкий поток» официально открыт

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Политика

Россияне нашли главного виноватого в пенсионной реформе

Больше 30% населения считают, что в целом виноваты в пенсионной реформе представители власти.
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Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru 06:43
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Происшествия

Открытое горение ликвидировано на НПЗ в Ухте – МЧС

Сотрудникам пожарных служб удалось ликвидировать открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте.
Москва 24 16:59
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Милла Йовович поправилась на 22 кг из-за беременности

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В Омске девушка вместе с другом убила свою мать

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Армия и оружие

Помпео признал, что у США не было информации по «атакам Сулеймани»

Richard Graulich / ZUMAPRESS.com Госсекретарь США Майк Помпео признал, что у США не было информации, где и когда якобы планировал атаку иранский генерал КСИР Касем Сулеймани.
РЕН ТВ 22:46
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

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В Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек

В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса.
RT на русском 22:24
Политика

NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет

Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
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Политика

В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента

Южный Федеральный 09:40
Авто

Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP

Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
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Все автоновинки-2020: календарь «За рулем»

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ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi

Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
ToDay News Ufa вчера в 12:14
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Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей

Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
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Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

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В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
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Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

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Квартальнов о поражении от «Торпедо»: Всех надо казнить, а меня – вешать первым

Всех игроков казанского «Ак Барса» стоит казнить.
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Чижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
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Как последние 10 лет изменили представление науки о происхождении человека

Одновременное существование двух видов австралопитеков усложняет их изучение, и палеоантропологи отмечают, что подобные открытия являются революционными для понимания происхождения науки.
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Частицы поваренной соли замедлили рост раковых клеток

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В Польше заявили о желании получить независимость от российского газа

Польская сторона заявила о желании и стремлении стать страной, независимой от российского газа.
Газета.Ru 20:55
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