Политика
Lenta.ruТрамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent. Сразу после этого американский лидер покинул саммит НАТО.
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Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
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WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток
Экономика
Saudi Aramco хочет застраховаться от войны и терактов
Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco намеревается застраховать свои объекты в восточной провинции страны от террористических атак и на случай военного вмешательства.
Общество
В Госдуме приняли закон об электронных трудовых книжках
Госдума в третьем чтении приняла поправки и ряд законов о начале использования электронных трудовых книжек с января 2020 года.
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ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии
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Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме
Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
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Сябитова прокомментировала информацию о закрытии «Давай поженимся»
Роза Сябитова не стала обещать, что шоу точно останется в эфире. Зато заверила, что оно будет сохранено в Сети.
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Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
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Вместе со смартфоном Redmi K30 Xiaomi выпустит «убийцу MacBook»
Поклонники бренда смогут оценить не только новый смартфон Redmi K30, но и увидеть потенциального «убийцу MacBook» - ноутбук RedmiBook.
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Путешествия
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Ранее сообщалось, что в следующем году наиболее опасными направлениями для путешествий станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива.
Происшествия
Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание
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Жалоба PGNiG на приостановку решения ЕС по доступу к OPAL отклонена
Высший суд ЕС отклонил жалобу польской PGNiG на приостановку решения Евросоюза по доступу к газопроводу OPAL.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Происшествия
На горнолыжном курорте в Польше при взрыве газа обрушился жилой дом
На горнолыжном курорте Щирк в Польше при взрыве газа обрушился трехэтажный дом, под завалами могут находится восемь человек.
Общество
Сотрудник ФСО угрожал начальнику убийством из-за отпуска
Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал своему начальнику.
Авто
Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
Волейбол
Казанский «Зенит» проиграл первый матч на клубном ЧМ по волейболу
Энергетика
Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов
Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
Наука
Травмы головы нарушают связь между полушариями мозга
Происшествия
В результате пожара на нефтестанции в Татарстане погибли 2 человека
Как сообщил представитель главного управления МЧС России по республике Татарстан, на текущий момент известно о двух погибших в результате пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье".
Футбол
«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1
В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
Политика
СБУ заявила о задержании члена «Единой России»
На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Общество
Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них
Судьям нужна защита от «тенденциозных публикаций», необходима ответственность для СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.