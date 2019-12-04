Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent. Сразу после этого американский лидер покинул саммит НАТО.
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Саммит НАТО закончился скандалом

Российская газетавчера в 14:54

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Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо

News.ruвчера в 08:33

Джонсон остался недоволен вопросами журналистов о Трампе

РИА Новостивчера в 10:35

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Lenta.ruвчера в 09:37

Трамп назвал премьер-министра Канады двуличным

РЕН ТВвчера в 09:30

Трамп назвал премьера Канады Трюдо двуличным

РБКвчера в 11:20
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Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
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WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

Газета.Ru вчера в 19:26
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Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco намеревается застраховать свои объекты в восточной провинции страны от террористических атак и на случай военного вмешательства.
Газета.Ru вчера в 22:56
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В Госдуме приняли закон об электронных трудовых книжках

Госдума в третьем чтении приняла поправки и ряд законов о начале использования электронных трудовых книжек с января 2020 года.
Дождь 03 декабря в 06:25
Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии

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Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
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Сябитова прокомментировала информацию о закрытии «Давай поженимся»

Роза Сябитова не стала обещать, что шоу точно останется в эфире. Зато заверила, что оно будет сохранено в Сети.
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Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Lenta.ru 00:36
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В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

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Вместе со смартфоном Redmi K30 Xiaomi выпустит «убийцу MacBook»

Поклонники бренда смогут оценить не только новый смартфон Redmi K30, но и увидеть потенциального «убийцу MacBook» - ноутбук RedmiBook.
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Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Путешествия

Названы опасные для путешествий страны

Ранее сообщалось, что в следующем году наиболее опасными направлениями для путешествий станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива.
Lenta.ru вчера в 22:59
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Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание

РИА Новости вчера в 21:25
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Жалоба PGNiG на приостановку решения ЕС по доступу к OPAL отклонена

Высший суд ЕС отклонил жалобу польской PGNiG на приостановку решения Евросоюза по доступу к газопроводу OPAL.
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Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
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На горнолыжном курорте в Польше при взрыве газа обрушился жилой дом

На горнолыжном курорте Щирк в Польше при взрыве газа обрушился трехэтажный дом, под завалами могут находится восемь человек.
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Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал своему начальнику.
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Авто

Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
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Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
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Казанский «Зенит» проиграл первый матч на клубном ЧМ по волейболу

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Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов

Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
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Травмы головы нарушают связь между полушариями мозга

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В результате пожара на нефтестанции в Татарстане погибли 2 человека

Как сообщил представитель главного управления МЧС России по республике Татарстан, на текущий момент известно о двух погибших в результате пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье".
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«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
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СБУ заявила о задержании члена «Единой России»

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Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них

Судьям нужна защита от «тенденциозных публикаций», необходима ответственность для СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Коммерсантъ вчера в 16:47
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