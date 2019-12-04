Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent. Сразу после этого американский лидер покинул саммит НАТО.

Политика Россию заподозрили в причастности к громкому убийству в Берлине 29 ноября в Берлине по подозрению в убийстве бывшего чеченского боевика, грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили задержан 48-летний гражданин России, СМИ подозревают в организации и убийства российские власти.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал низкие гонорары Ротару на корпоративах Как сообщает "Вечерняя Москва", российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг народной артистки Софии Ротару, а также рассказал о размерах гонораров для звезд за новогодние корпоративы.

Политика Вызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента страны Дональда Трампа имеется повод для его импичмента, сообщает телеканал CNN.

Происшествия Спасатели вызволили застрявшего между перилами ярославца Во Фрунзенском районе Ярославля мужчина застрял между перилами. Как позже станет известно, возвращался домой с застолья.

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Общество В мессенджере TamTam заявили о блокировке террористических каналов Российский мессенджер TamTam (запущен компанией Mail.ru Group) оперативно блокирует каналы и чаты с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма, заявили «URA.RU» в пресс-службе сервиса.

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Гаджеты Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.