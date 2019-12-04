Политика
Lenta.ruТрамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent. Сразу после этого американский лидер покинул саммит НАТО.
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Политика
Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Культура
Актер Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»
Актер Федор Добронравов приоткрыл завесу будущего сериала «Сваты».
Шоу-бизнес
Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Авто
Mitsubishi рассказала о новинках для России в 2020 году
Руководители японского автомобильного концерна Mitsubishi рассказали о том, какие новинки могут ждать российские автомобилисты в 2020 году.
Политика
Россию заподозрили в причастности к громкому убийству в Берлине
29 ноября в Берлине по подозрению в убийстве бывшего чеченского боевика, грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили задержан 48-летний гражданин России, СМИ подозревают в организации и убийства российские власти.
Здоровье
Зачем и сколько нужно пить воды, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, сколько человеку нужно пить воды в день и зачем это делать.
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал низкие гонорары Ротару на корпоративах
Как сообщает "Вечерняя Москва", российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг народной артистки Софии Ротару, а также рассказал о размерах гонораров для звезд за новогодние корпоративы.
Политика
Вызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа
Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента страны Дональда Трампа имеется повод для его импичмента, сообщает телеканал CNN.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская обнажилась на фотосессии для журнала Elle
Российская актриса Елизавета Боярская обнажилась на фотосессии для журнала Elle.
Происшествия
Спасатели вызволили застрявшего между перилами ярославца
Во Фрунзенском районе Ярославля мужчина застрял между перилами. Как позже станет известно, возвращался домой с застолья.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой.
Общество
Депутатские парадоксы: борец с иноагентами нажил миллиард на офшорах
Декларационная скромность Депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» и глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, который стал автором и лоббистом законопроекта об иностранных агентах, владеет недвижимостью почти на 1 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак
В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
Хоккей
СКА обыграл «Ак Барс» в серии буллитов
Футбол
«Тоттенхэм» потерпел первое поражение при Моуринью, уступив «МЮ»
"Тоттенхэм" потерпел первое поражение под руководством португальского тренера Жозе Моуринью, который возглавил лондонскую команду 20 ноября.
Общество
В мессенджере TamTam заявили о блокировке террористических каналов
Российский мессенджер TamTam (запущен компанией Mail.ru Group) оперативно блокирует каналы и чаты с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма, заявили «URA.RU» в пресс-службе сервиса.
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» в Херсонской области
Член регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый действительно задержан в Херсонской области, сообщили 4 декабря в Службе безопасности Украины.
Армия и оружие
WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток
На Ближний Восток могут направить еще 14 тысяч военных США, если это решение одобрит администрация главы страны Дональда Трампа.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Общество
Сардана Авксентьева сделала важное сообщение
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон
Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.
Политика
В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о России и НАТО
Ранее 4 декабря Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Лондоне заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.
Политика
Высылку российских дипломатов из Германии связали с «Северным потоком-2»
«Германии выкручивают руки по "Северному потоку-2", всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаясь изменить прагматичный подход Берлина к собственной энергетической политике», — заявил источник.
Кино
Национальный совет кинокритиков США выбрал лучший фильм 2019 года
Футбол
«Зенит» намерен усилиться защитником «Севильи»
Защитник испанской «Севильи» Гильерме Арана, который в нынешнем сезоне выступает за «Аталанту» на правах аренды, попал в сферу интересов петербургского «Зенита».
Футбол
«Ливерпуль» в дерби разгромил «Эвертон»
В поединке 15-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» встречался с «Эвертоном».