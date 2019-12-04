Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent. Сразу после этого американский лидер покинул саммит НАТО.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Саммит НАТО закончился скандалом

Российская газета14:54

Джонсон остался недоволен вопросами журналистов о Трампе

РИА Новости10:35

Трамп назвал премьера Канады Трюдо двуличным

РБК11:20

Трюдо связал свои комментарии о Трампе с объявление места проведения G7

Известия13:29

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Lenta.ru09:37

Трамп назвал премьер-министра Канады двуличным

РЕН ТВ09:30

Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо

News.ru08:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Политика

Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Lenta.ru 15:55
Культура

Актер Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»

Актер Федор Добронравов приоткрыл завесу будущего сериала «Сваты».
Похвистнево-Информ 07:03
Шоу-бизнес

Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Телеканал 360° вчера в 08:23
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Авто

Mitsubishi рассказала о новинках для России в 2020 году

Руководители японского автомобильного концерна Mitsubishi рассказали о том, какие новинки могут ждать российские автомобилисты в 2020 году.
Car.ru 11:14
Политика

Россию заподозрили в причастности к громкому убийству в Берлине

29 ноября в Берлине по подозрению в убийстве бывшего чеченского боевика, грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили задержан 48-летний гражданин России, СМИ подозревают в организации и убийства российские власти.
МонаВиста 09:02
Здоровье

Зачем и сколько нужно пить воды, сообщили специалисты

Специалисты сообщили, сколько человеку нужно пить воды в день и зачем это делать.
Питерские заметки 04:30
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал низкие гонорары Ротару на корпоративах

Как сообщает "Вечерняя Москва", российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг народной артистки Софии Ротару, а также рассказал о размерах гонораров для звезд за новогодние корпоративы.
Московский Комсомолец вчера в 18:50
Политика

Вызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа

Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента страны Дональда Трампа имеется повод для его импичмента, сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 14:45
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская обнажилась на фотосессии для журнала Elle

Российская актриса Елизавета Боярская обнажилась на фотосессии для журнала Elle.
Дни24 19:33
Происшествия

Спасатели вызволили застрявшего между перилами ярославца

Во Фрунзенском районе Ярославля мужчина застрял между перилами. Как позже станет известно, возвращался домой с застолья.
Первый Ярославский вчера в 09:00
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой.
Чемпионат 07:52
Общество

Депутатские парадоксы: борец с иноагентами нажил миллиард на офшорах

Декларационная скромность Депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» и глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин, который стал автором и лоббистом законопроекта об иностранных агентах, владеет недвижимостью почти на 1 млрд рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 11:32
Шоу-бизнес

Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак

В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске.
Народные новости 14:37
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
REGNUM 13:58
Хоккей

СКА обыграл «Ак Барс» в серии буллитов

Телеканал Санкт-Петербург 14:43
Футбол

«Тоттенхэм» потерпел первое поражение при Моуринью, уступив «МЮ»

"Тоттенхэм" потерпел первое поражение под руководством португальского тренера Жозе Моуринью, который возглавил лондонскую команду 20 ноября.
РИА Новости 16:55
Общество

В мессенджере TamTam заявили о блокировке террористических каналов

Российский мессенджер TamTam (запущен компанией Mail.ru Group) оперативно блокирует каналы и чаты с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма, заявили «URA.RU» в пресс-службе сервиса.
URA.Ru 06:09
Политика

СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» в Херсонской области

Член регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый действительно задержан в Херсонской области, сообщили 4 декабря в Службе безопасности Украины.
REGNUM 19:00
Космос

Коммерческий пуск с космодрома «Восточный» проведут в 2020 году

Мойка78 18:42
Армия и оружие

WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

На Ближний Восток могут направить еще 14 тысяч военных США, если это решение одобрит администрация главы страны Дональда Трампа.
Газета.Ru 19:26
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс вчера в 11:16
Общество

Сардана Авксентьева сделала важное сообщение

SakhaLife.ru 08:56
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон

Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.
News.ru вчера в 07:02
Политика

В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о России и НАТО

Ранее 4 декабря Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Лондоне заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.
Известия 16:36
Политика

Высылку российских дипломатов из Германии связали с «Северным потоком-2»

«Германии выкручивают руки по "Северному потоку-2", всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаясь изменить прагматичный подход Берлина к собственной энергетической политике», — заявил источник.
Lenta.ru 19:40
Кино

Национальный совет кинокритиков США выбрал лучший фильм 2019 года

Kinonews.ru вчера в 15:08
Футбол

«Зенит» намерен усилиться защитником «Севильи»

Защитник испанской «Севильи» Гильерме Арана, который в нынешнем сезоне выступает за «Аталанту» на правах аренды, попал в сферу интересов петербургского «Зенита».
Нева Спорт 15:41
Футбол

«Ливерпуль» в дерби разгромил «Эвертон»

В поединке 15-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» встречался с «Эвертоном».
Bookmaker-ratings.ru 17:16
Как работают Яндекс.Новости?
Вступление Украины и Грузии в НАТОБольше новостей по теме
Главное