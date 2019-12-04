Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent. Сразу после этого американский лидер покинул саммит НАТО.

Политика Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Украинский депутат Соболев назвал людей Порошенко заказчиками убийства сына В ходе состоявшегося в среду заседания по избранию меры пресечения для предполагаемых убийц 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева Андрея Лавреги и Евгения Семенова сам нардеп назвал имена вероятных заказчиков преступления.

Общество Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Наука Систему подписки на научные журналы передали в управление РФФИ На заседании, которое прошло в Министерстве, первый заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Трубников предложил сделать РФФИ единым оператором национальной подписки.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.

Наука Насыщение мозга кислородом связали с частотой дыхания Ученые использовали мышей, которых заставляли ходить или бегать на беговой дорожке и контролировали их дыхание, нервную активность, кровоток и уровень оксигенации мозга.