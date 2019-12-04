Политика
Lenta.ruТрамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent. Сразу после этого американский лидер покинул саммит НАТО.
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Стартовали продажи новых флагманов Honor
Армия и оружие
В Ираке схвачен заместитель и двоюродный брат главаря ИГ аль-Багдади
В иракском городе Киркук пойман двоюродный брат и заместитель ликвидированного в октябре 2019 года главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).
Политика
Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Происшествия
Украинский депутат Соболев назвал людей Порошенко заказчиками убийства сына
В ходе состоявшегося в среду заседания по избранию меры пресечения для предполагаемых убийц 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева Андрея Лавреги и Евгения Семенова сам нардеп назвал имена вероятных заказчиков преступления.
Политика
Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
Общество
Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
Политика
Миллер назвал «высокими» предлагаемые Киевом тарифы на транзит газа
Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал о предлагаемых властями Украины тарифах на транзит газа.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове
Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Политика
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Германии
Москва рассматривает как недружественную и безосновательную меру решение властей ФРГ выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Происшествия
Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила
Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Футбол
«Тоттенхэм» потерпел первое поражение при Моуринью, уступив «МЮ»
"Тоттенхэм" потерпел первое поражение под руководством португальского тренера Жозе Моуринью, который возглавил лондонскую команду 20 ноября.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Футбол
«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1
В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Наука
Систему подписки на научные журналы передали в управление РФФИ
На заседании, которое прошло в Министерстве, первый заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Трубников предложил сделать РФФИ единым оператором национальной подписки.
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
Армия и оружие
Путин: США рассматривают космос как пространство для войны
Президент России Владимир Путин заявил, что в Вашингтоне откровенно рассматривают космос как будущее пространство для войны.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наука
Насыщение мозга кислородом связали с частотой дыхания
Ученые использовали мышей, которых заставляли ходить или бегать на беговой дорожке и контролировали их дыхание, нервную активность, кровоток и уровень оксигенации мозга.
Общество
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж покидают Alphabet
Основатели Google Сергей Брин (Sergey Brin) и Ларри Пейдж (Larry Page) объявили, что они уходят с руководящих должностей родительской компании Alphabet.
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.