Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent. Сразу после этого американский лидер покинул саммит НАТО.
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Трамп назвал Трюдо двуличным

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Трамп назвал премьера Канады Трюдо двуличным

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Саммит НАТО закончился скандалом

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Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо

News.ru08:33
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Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru 12:08
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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове

Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова.
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ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

Car.ru 01:37
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МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Германии

Москва рассматривает как недружественную и безосновательную меру решение властей ФРГ выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине.
РБК 07:34
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Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила

Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
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Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
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Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными

Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
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В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
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Realme представила в России свой первый флагманский смартфон X2 Pro

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«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
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Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
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Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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На заседании, которое прошло в Министерстве, первый заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Трубников предложил сделать РФФИ единым оператором национальной подписки.
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Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
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Путин: США рассматривают космос как пространство для войны

Президент России Владимир Путин заявил, что в Вашингтоне откровенно рассматривают космос как будущее пространство для войны.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
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Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж покидают Alphabet

Основатели Google Сергей Брин (Sergey Brin) и Ларри Пейдж (Larry Page) объявили, что они уходят с руководящих должностей родительской компании Alphabet.
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