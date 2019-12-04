Политика
Lenta.ruТрамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent. Сразу после этого американский лидер покинул саммит НАТО.
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Единоборства
Джошуа о бое с Руисом: «Все закончится нокаутом»
Политика
НАТО не развалилась. Это уже победа
Как пишет британская Guardian, "видеозапись показывает, что мировые лидеры шутят о Трампе на саммите НАТО".
Общество
ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
Кино
Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты»
СМИ писали, что сериал «Сваты» могут покинуть некоторые актеры, но это неправда, уверяет артист.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Наука
Ученый: Россия должна стать лидером в изучении выбросов метана на шельфе Арктики
Армия и оружие
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Хоккей
Армейцы победили «Ак Барс» и сохранили лидерство
Встреча лидеров «Запада» – а СКА в сезоне вышел на первое место в своей конференции впервые благодаря победе над ЦСКА в Москве – и «Востока» собрала полные трибуны Ледового дворца.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой.
Политика
СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Футбол
«Атлетико» избежал закрытия трибун за оскорбления фанатами Гризманна
Футбольный клуб "Атлетико" избежал закрытия трибун домашнего стадиона после оскорбления фанатами мадридцев экс-нападающего команды Антуана Гризманна во время матча чемпионата Испании против "Барселоны", сообщает Daily Mail.
Происшествия
В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Футбол
«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Севильи» Араны
«Зенит» претендует на защитника «Севильи» Гильерме Арану. Клуб из Санкт-Петербурга хочет подписать футболиста в зимнее трансферное окно.
Авто
Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома
Футбол
«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU
Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Кино
Мединский прокомментировал запрет на показ «Дау» в кинотеатрах
Если четыре серии фильма «Дау» Ильи Хржановского не пропустили в российский прокат, это не значит, что их нельзя будет посмотреть в интернете, сообщил журналистам 4 декабря министр культуры РФ Владимир Мединский.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Здоровье
На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице
В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой.
Здоровье
Препарат от сахарного диабета может содержать опасные канцерогены
Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные вещества.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.