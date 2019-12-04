Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent. Сразу после этого американский лидер покинул саммит НАТО.

Общество ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.

Хоккей Армейцы победили «Ак Барс» и сохранили лидерство Встреча лидеров «Запада» – а СКА в сезоне вышел на первое место в своей конференции впервые благодаря победе над ЦСКА в Москве – и «Востока» собрала полные трибуны Ледового дворца.

Футбол «Атлетико» избежал закрытия трибун за оскорбления фанатами Гризманна Футбольный клуб "Атлетико" избежал закрытия трибун домашнего стадиона после оскорбления фанатами мадридцев экс-нападающего команды Антуана Гризманна во время матча чемпионата Испании против "Барселоны", сообщает Daily Mail.

Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».