Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent. Сразу после этого американский лидер покинул саммит НАТО.
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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

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Трамп назвал премьера Канады Трюдо двуличным

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Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо

News.ru08:33
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Лещенко назвал пенсии россиян позором

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал размеры пенсий в России, назвав их кощунством. Слова певца передает «Комсомольская правда».
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Названо самое уродливое здание России

Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
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Злоумышленники могут получить доступ к содержимому переписки в Telegram на iOS и Android.
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На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Wroom.ru 00:00
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Путин признал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

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ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

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Второй погибший обнаружен на месте пожара на нефтестанции в Татарстане

Спасатели нашли тело второго погибшего на месте пожара на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть — Прикамье» в Татарстане.
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Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова

Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
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Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
РИА Новости 08:30
Здоровье

Болезни, на которые указывает кровь из носа

Российский врач рассказал, о каких опасных болезнях может говорить возникшее кровотечение из носа.
Ugpressa.ru 01 декабря в 23:00
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
РБК 14:45
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В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3: Nemesis

Оригинальный Resident Evil 3: Nemesis вышел в 1999 году, а ремейк появится в 2020 году, причем он выйдет сразу на все платформы — PlayStation 4, Xbox One и ПК.
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Болгария после упрека Путина отчиталась по строительству «Турецкого потока»

В октябре были определены сроки строительства газопровода в Болгарии для «Турецкого потока», согласно которым инфраструктура для приема газа на территории страны должна быть закончена в первой половине 2020 года.
Взгляд.ру 14:12
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Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила

Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
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Армия и оружие

Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии

Lenta.ru 05:48
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Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 12:47
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Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак

В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске.
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Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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Конгрессмен признал невозможность остановить «Северный поток — 2»

Сенатор-демократ Крис Мерфи усомнился в возможности США остановить "Северный поток — 2". Об этом он заявил на конференции в Вашингтоне, организованной Атлантическим советом.
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Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron

Американский предприниматель Мэнни Хошбин, занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, сообщил об огромных эксплуатационных расходах на гиперкар Bugatti Veyron.
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Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области найден погибший

Спасатели обнаружили погибшего мужчину под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв, сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталья Гончаренко.
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Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Общество

В Москве начался снос киноцентра «Соловей»

Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 04:03
Происшествия

В Одессе уточнили число жертв и пострадавших при пожаре в колледже

В Одессе в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса один человек погиб и по меньшей мере 26 пострадали.
Российская газета 14:44
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
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Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
РИА Новости 12:26
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Экс-президента Армении Саргсяна обвинили в хищении госсредств

Согласно материалам дела, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года Саргсян, будучи президентом страны, организовал хищение группой должностных лиц свыше 489,1 млн драмов (более $1 млн, или 65,3 млн руб.).
РБК 10:26
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