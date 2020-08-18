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Вести.Ru
Вести.Ru

Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин, наряду с Си Цзиньпином, Ким Чем Ыном и Тайипом Эрдоганом является "шахматистом мирового класса".В источнике
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RT на русском

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

RT на русском19:36
Интерфакс

Трамп счел Байдена неспособным справиться с Путиным и Си Цзиньпином

Интерфакс19:19
Газета.Ru

Трамп считает Путина «шахматистом мирового уровня»

Газета.Ru19:20
РБК

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

РБК19:26
РИА Новости

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

РИА Новости18:54
Lenta.ru

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

Lenta.ru18:52
ТАСС

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

ТАСС18:36

Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новостивчера в 05:39
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Четверть космических пусков в мире обеспечили двигатели из Подмосковья

В общей сложности в первом полугодии нынешнего года в мире было выполнено 45 космических пусков, четыре из которых оказались аварийными, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Радио Sputnikвчера в 08:44

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Газета.Ru21:14
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Сюткин показал первое фото новорожденного сына Лео

На снимке Сюткин вместе с супругой и новорожденным малышом позируют дома в праздничной обстановке: повсюду воздушные шары, игрушки, на заднем плане из золотых шаров составлена надпись — Leo.
Политическая Экспертизавчера в 10:07
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