Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Смотрите также
Ледниковый покров Гренландии растаял до точки невозврата
Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за сильного ливня
Лукашенко заявил о возможном превращении Белоруссии в кордон против РФ
С Little Big требуют 12 млн рублей по делу о плагиате
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян
Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет
Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель
Три человека стали жертвами ДТП в Омской области
Минобороны вернуло 26 российских детей из Сирии
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Лукашенко допустил передачу власти после изменения Конституции
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Сюткин показал первое фото новорожденного сына Лео
Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста
Радий Хабиров приостановил геологоразведку на шихане Куштау
В Сети оценили «нескромный» танец Гагариной и Цискаридзе
Белый дом не подтвердил встречу Трампа с Путиным до выборов в ноябре
Трамп рассказал о судьбе США в случае победы Байдена на выборах
Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за сильного ливня
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Минобороны вернуло 26 российских детей из Сирии
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
Ледниковый покров Гренландии растаял до точки невозврата
РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»
«Барселона» подтвердила отставку Сетьена с поста главного тренера
Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин, наряду с Си Цзиньпином, Ким Чем Ыном и Тайипом Эрдоганом является "шахматистом мирового класса".В источнике
Подробнее о событии