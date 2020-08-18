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Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»

Президента России Владимира Путина можно сравнить с «шахматистом мирового уровня», заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления в штате Висконсин.В источнике
С чего всё началось
«Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, турецкий лидер Эрдоган — все они шахматисты мирового класса»,— сказал господин Трамп во время выступления
 перед своими сторонниками в штате Висконсин.
Коммерсантъ20:38
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Газета.Ru

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

Газета.Ru03:23
Известия

Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»

Известия22:59
РИА Новости

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

РИА Новости18:54
RT на русском

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

RT на русском19:36
РБК

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

РБК19:26
Коммерсантъ

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

Коммерсантъ20:38
ТАСС

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

ТАСС18:36

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РИА Новости07:26
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