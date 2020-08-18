Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
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Президента России Владимира Путина можно сравнить с «шахматистом мирового уровня», заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления в штате Висконсин.В источнике
С чего всё началось
«Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, турецкий лидер Эрдоган — все они шахматисты мирового класса»,— сказал господин Трамп во время выступления
перед своими сторонниками в штате Висконсин.
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