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Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»

Президента России Владимира Путина можно сравнить с «шахматистом мирового уровня», заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления в штате Висконсин.В источнике
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Газета.Ru

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

Газета.Ru03:23
Известия

Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»

Известия22:59
ТАСС

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

ТАСС18:36
RT на русском

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

RT на русском19:36
РБК

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

РБК19:26
РИА Новости

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

РИА Новости18:54
Коммерсантъ

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

Коммерсантъ20:38

Астронавты МКС запечатлели два земных явления на одном снимке

Возбужденные солнечным ветром, атомы кислорода на самой большой высоте выделяют избыточную энергию в виде красного свечения, а зеленый цвет появляется из-за возбужденных молекул кислорода или азота, выделяющих энергию на более низких высотах.
Машины и Механизмывчера в 08:25
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Особые коды для управления смартфонами на iOS и Android рассекречены

Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» заявил, что пользователи могут отправлять запросы сервисному приложению оператора при помощи MMI-кодов, которые в народе принято называть «секретными».
Live24вчера в 00:30
50

США опасаются продажи С-400 в Иран после снятия оружейного эмбарго

Аналитики Фонда, созданного специально для защиты демократий, Шейн Прейсуотер и Брэдли Боуман выразили уверенность в том, что Иран сразу же после снятия эмбарго бросится покупать вооружение и авиацию у Китая и РФ.
Discover2416 августа в 04:34
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В ЦБ рассказали о мошеннических схемах, выявленных в период пандемии

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях сообщил, что регулятор зафиксировал несколько мошеннических схем на фоне пандемии COVID-19, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты05:36

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Формула 1 вычислила 20 самых быстрых гонщиков с 1983 года

В рамках 70-летия Формулы 1 FOM совместно с Amazon Web Services составила рейтинг самых быстрых гонщиков за последние четыре десятилетия На основе данных с 1983 по 2019 года посредством алгоритма машинного обучения была высчитана чистая скорость всех гонщиков на одном быстром круге.
Autosport.com.ru05:14