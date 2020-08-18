Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
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Президента России Владимира Путина можно сравнить с «шахматистом мирового уровня», заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления в штате Висконсин.В источнике
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