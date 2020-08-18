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Известия

Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»

Президента России Владимира Путина можно сравнить с «шахматистом мирового уровня», заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления в штате Висконсин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Тайип Эрдоган являются "шахматистами мирового класса", а бывший вице-президент США Джозеф Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на выборах.
ТАСС18:36
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Газета.Ru

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

Газета.Ru03:23
Известия

Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»

Известия22:59
РИА Новости

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

РИА Новости18:54
RT на русском

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

RT на русском19:36
РБК

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

РБК19:26
Коммерсантъ

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

Коммерсантъ20:38
ТАСС

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

ТАСС18:36

Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.
Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore
ТАСС01:07
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Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новостивчера в 05:39
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В Конгрессе США призвали «отвергать агрессию Москвы» в Белоруссии

Вашингтон, 18 августа 2020, 06:34 — REGNUM Администрации президента США следует отвергнуть предложение о военной помощи, которое якобы поступило из России в адрес Белоруссии на фоне «продолжающихся мирных протестов».
REGNUM23:34
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«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

Нефтяная компания «Роснефть» пожаловалась в правительство на препятствия в развитии сети газовых заправок, главным из которых в компании назвали отсутствие приоритетного доступа к газотранспортной системе «Газпрома», пишет газета «Коммерсантъ».
РБК03:41
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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