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Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»

Президента России Владимира Путина можно сравнить с «шахматистом мирового уровня», заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления в штате Висконсин.В источнике
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Известия

Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»

Известия22:59
RT на русском

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

RT на русском19:36
Lenta.ru

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

Lenta.ru18:52
Интерфакс

Трамп счел Байдена неспособным справиться с Путиным и Си Цзиньпином

Интерфакс19:19
РИА Новости

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

РИА Новости18:54
РБК

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

РБК19:26
ТАСС

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

ТАСС18:36

Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новостивчера в 05:39
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ruвчера в 10:19
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Воронежский оперштаб потребовал наказывать за несоблюдение масочного режима

Напомним, в предыдущем решении оперштаба (от 6 августа) говорилось о необходимости ужесточить контроль за соблюдением масочного режима, теперь же от муниципальных глав требуется «принимать меры».
Горкомвчера в 01:25

Сюткин показал первое фото новорожденного сына Лео

На снимке Сюткин вместе с супругой и новорожденным малышом позируют дома в праздничной обстановке: повсюду воздушные шары, игрушки, на заднем плане из золотых шаров составлена надпись — Leo.
Политическая Экспертизавчера в 10:07
19

Запущены продажи нового кроссовера Renault Duster с турбомотором

Внешний облик Renault Duster, оснащенных турбомотором, имеет некоторые особенности: элементы ярко-красного цвета на радиаторной решетке, переднем бампере, двери багажника и рейлингах, а также легкосплавные колесные диски на 17 дюймов в качестве опционального оборудования.
Новые автомобили01:06
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На стиле: дочь Хлои Кардашьян выбрала для полета худи Balmain

Тру Томпсон и Хлои Кардашьян / Фото: Instagram @khloekardashian После масштабного празднования дня рождения Кайли Дженнер (23) 10 августа, семья Кардашьян отправилась на ее частном джете на отдых на Теркс и Кайкос.
Peopletalk16 августа в 00:00

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
Газета.Ruвчера в 10:47
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Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение

Украинский школьник из Волыни Максим Ткачук, которого травили националисты из «Свободы» за исполнение «Смуглянки», будет участвовать в национальном отборе на детское «Евровидение-2020», сообщает 15 августа бабушка мальчика в комментарии украинскому изданию «Страна.ua».
ИА Красная Весна15 августа в 22:32