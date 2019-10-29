Политика
РИА НовостиТрамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.
Читать в источнике
Оценить480
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика
Глава МВД Украины поддержал националистов в Донбассе
Разведение сил в Донбассе должно было пройти 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено.
Спорт
Ласицкене подарила автомобиль от Федерации бокса России своему тренеру
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отдала автомобиль, который ей подарила Федерация бокса России за победу на чемпионате мира по легкой атлетике, своему тренеру Геннадию Габриляну, передает ТАСС.
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
Политика
Глава МИДа Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Сегодня, общаясь с журналистами в Мариуполе, Пристайко подтвердил, что сам был свидетелем этих телефонных разговоров.
Игры
В Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели
Разработчики из студии Cloud Imperium Games объявили о начале мероприятия под названием Free Fly, в рамках которого в космический симулятор Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели.
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Гаджеты
TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro
За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Армия и оружие
Власти Литвы объяснили размещение военных США у границы с Белоруссией
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Здоровье
На Украине в октябре зарегистрировали 18 случаев дифтерии
Восемнадцать случаев заболевания дифтерией зарегистрировали на Украине в течение октября, сообщила во вторник пресс-служба центра общественного здоровья Минздрава страны.
Общество
Более трети российских семей не знают о положенных им льготах
Как стало известно в понедельник, 28 октября, более трети российских семей не пользуются положенными им по закону льготами, так как не владеют информацией о них.
Происшествия
Грузовик с газовыми баллонами столкнулся с легковушкой на МКАД
На МКАД произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего баллоны с кислородом.
Политика
США собрались выйти из Договора по открытому небу
Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
Технологии
Компания Бекмамбетова начала «клонировать» голоса знаменитостей
Screenlife Technologies, компания продюсера Тимура Бекмамбетова, и «Стафори» (разработчик HR-сервиса на основе искусственного интеллекта «Робот Вера», в которую инвестирует ФРИИ), создают совместное предприятие для развития проекта Vera Voice.
Футбол
«Спартак» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии
Шкурин в нынешнем сезоне провел 23 матча, став автором 17 забитых голов и трех результативных передач.
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Общество
ЕСПЧ впервые коммуницировал жалобы россиян на мусорный полигон
ЕСПЧ впервые коммуницировал жалобы россиян на мусорный полигон Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил и коммуницировал 14 жалоб россиян по поводу мусорного полигона «Алексинский карьер», который находится в четырех километрах от подмосковного города Клин, сообщается на сайте ЕСПЧ.
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
На днях состоялся дебютный боя 31-летнего Дениса Вильданова, весящего 212 килограмм.
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге спустили на воду ледокол «Иван Папанин»
Предприятие «Адмиралтейские верфи», расположенное в Санкт-Петербурге, спустило на воду головной патрульный ледокол проекта 23550 под названием «Иван Папанин», передает «Хайтек».
Общество
Жители Екатеринбурга решили устроить флешмоб против инвалида
Один из жителей дома имеет группу инвалидности, из-за чего управляющая компания предоставила ему круглосуточный пропуск на парковку внутри двора.