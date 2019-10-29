Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.

Политика Глава МВД Украины поддержал националистов в Донбассе Разведение сил в Донбассе должно было пройти 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено.

Спорт Ласицкене подарила автомобиль от Федерации бокса России своему тренеру Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отдала автомобиль, который ей подарила Федерация бокса России за победу на чемпионате мира по легкой атлетике, своему тренеру Геннадию Габриляну, передает ТАСС.

Игры В Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели Разработчики из студии Cloud Imperium Games объявили о начале мероприятия под названием Free Fly, в рамках которого в космический симулятор Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Происшествия После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Здоровье На Украине в октябре зарегистрировали 18 случаев дифтерии Восемнадцать случаев заболевания дифтерией зарегистрировали на Украине в течение октября, сообщила во вторник пресс-служба центра общественного здоровья Минздрава страны.

Общество Более трети российских семей не знают о положенных им льготах Как стало известно в понедельник, 28 октября, более трети российских семей не пользуются положенными им по закону льготами, так как не владеют информацией о них.

Политика США собрались выйти из Договора по открытому небу Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.

Технологии Компания Бекмамбетова начала «клонировать» голоса знаменитостей Screenlife Technologies, компания продюсера Тимура Бекмамбетова, и «Стафори» (разработчик HR-сервиса на основе искусственного интеллекта «Робот Вера», в которую инвестирует ФРИИ), создают совместное предприятие для развития проекта Vera Voice.

Футбол «Спартак» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии Шкурин в нынешнем сезоне провел 23 матча, став автором 17 забитых голов и трех результативных передач.

Общество ЕСПЧ впервые коммуницировал жалобы россиян на мусорный полигон ЕСПЧ впервые коммуницировал жалобы россиян на мусорный полигон Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил и коммуницировал 14 жалоб россиян по поводу мусорного полигона «Алексинский карьер», который находится в четырех километрах от подмосковного города Клин, сообщается на сайте ЕСПЧ.