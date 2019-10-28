с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.

Политика Джонсон согласился на предложенную ЕС отсрочку Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Общество Путин поручил Воробьеву ускорить строительство развязки в Химках Президент России Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках.

Политика Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.

Армия и оружие В Китае показали концепцию «стелс»-бомбардировщика H-20 Прозвучали заявления о том, что это долгожданный проект "стелс"-бомбардировщика Поднебесной под названием H-20.

Политика В партии Порошенко заговорили об убийстве Зеленского После приезда к украинским нацистам в Золотое президента страны Владимира Зеленского, который убеждал их согласиться на разведение войск и который, по мнению нацистов, вел себя по-хамски, депутат Рады от "Европейской солидарности" София Федина выложила на своей странице видео, где она вместе с блогером Аленой Самбул (прозвище Маруся Зверобой) обсуждает варианты убийства Зеленского.

Путешествия Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Общество Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.

Шоу-бизнес Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка - 76-летняя мама тяжелобольной артистки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Авто АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Общество Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.

Экономика Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу» Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.

Экономика Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке С другой стороны, два года назад палеонтологи нашли в Марокко останки одних из первых людей современного типа, чей возраст составляет примерно 300 тысяч лет, а также обнаружили свидетельства того, что люди покинули Африку еще 130 тысяч лет назад.

Шоу-бизнес Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.

Политика Болгария высылала российского дипломата за шпионаж Власти Болгарии выдворили из страны российского дипломата из-за подозрений в шпионаже в пользу Москвы.

Экономика Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах 60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.

Общество ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.

Экономика У 59 липчан в будущем году повысится зарплата У рада бюджетников в 2020 году повысится зарплата на 5,8%, это пообещал губернатор Липецкой области.