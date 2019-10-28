Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.
Читать в источнике
Комментировать493

Подробнее о событии

Трамп назвал Зеленского президентом России

ТАССвчера в 15:07

Трамп назвал Зеленского новым президентом России

Lenta.ruвчера в 13:14

Трамп назвал Зеленского «президентом России»

RT на русскомвчера в 13:51

Трамп назвал Зеленского «новым российским президентом»

РБКвчера в 13:47

Трамп назвал Зеленского новым президентом России

URA.Ruвчера в 13:38

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

РИА Новостивчера в 13:15

Трамп назвал Зеленского «новым российским президентом»

Национальная служба новостейвчера в 14:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Экономика

Чистая прибыль «Магнита» по МСФО за девять месяцев упала на 48,6%

Чистая прибыль "Магнита" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года упала на 48,6% по сравнению с показателем прошедшего года и составила 13,058 млрд рублей.
ТАСС 04:09
Шоу-бизнес

Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США

Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Дни24 вчера в 11:34
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Футбол

Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ

RT на русском 04:15
Экономика

«Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций

Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 03:23
Политика

Украинские радикалы вывезли оружие из Золотого, но недалеко — Билецкий

REGNUM 02:07
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

В челябинском Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок, оставленный дома один.
REGNUM вчера в 14:47
Общество

На закрытом из-за санкций заводе UC Rusal начнут майнить криптовалюту

Суть проекта Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместит оборудование для майнинга криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.
РБК 01:00
Общество

«Росатом» опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

Вести.Ru 01:14
Финансы

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
РИА Новости 01:50
Хоккей

Малкин оправдался за американский паспорт

ТВ Центр 03:18
Футбол

СМИ узнали, что едят футболисты «Зенита» в раздевалке после матчей

Игроки футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в раздевалке после матчей получают пищу, богатую углеводами.
Петербургский дневник 01:07
Общество

Россияне захотели устроить флешмоб против инвалида из-за парковки

В Екатеринбурге жильцы комплекса «Московский квартал» решили устроить протест против соседа-инвалида, которому управляющая компания выдала разрешение на круглосуточную парковку во дворе.
Lenta.ru 04:23
Армия и оружие

В России тысячи военных подняли по тревоге

Тысячи российских военных в Восточном округе подняли по тревоге. Тем самым будет оценен уровень боевой готовности военнослужащих.
9111.ru 03:37
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Культура

Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров

StarHit.ru 04:00
Кино

Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны»

Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не будут снимать новые "Звездные войны" компании Disney, передает Deadline.
Газета.Ru 03:14
Спорт

Россия передала WADA дополнительные ответы по московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение от Министерства спорта и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дополнительных ответов на вопросы по данным московской лаборатории, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 17:58
Армия и оружие

Две ракеты упали на военную базу США в Ираке

«Две ракеты упали на базу «Таджи» к северу от Багдада, где располагаются американские военные», — сообщает канал.
ФАН вчера в 19:02
Политика

Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Шоу-бизнес

В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного

Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan вчера в 06:36
Наука

Ученые открыли новое полезное свойство кофе

Российская газета вчера в 23:10
Экономика

Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности

Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46
Авто

Toyota готовит к дебюту новый кроссовер Toyota Raize

Новый компактный кроссовер Toyota, первые слухи о котором появились минувшим летом, почти рассекречен.
Автоновости дня вчера в 05:24
Энергетика

Минск ищет замещение российской нефти

Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
BFM.ru 03:10
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

ТАСС 01:46
Политика

«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
News.ru вчера в 18:34
Армия и оружие

Тело аль-Багдади сбросили в море

Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
REGNUM вчера в 17:04
Политика

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное