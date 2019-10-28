Политика
РИА НовостиТрамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.
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Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Экономика
Чистая прибыль «Магнита» по МСФО за девять месяцев упала на 48,6%
Чистая прибыль "Магнита" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года упала на 48,6% по сравнению с показателем прошедшего года и составила 13,058 млрд рублей.
ТАСС 04:09
Шоу-бизнес
Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Дни24 вчера в 11:34
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Футбол
Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ
RT на русском 04:15
Экономика
«Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций
Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 03:23
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
В челябинском Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок, оставленный дома один.
REGNUM вчера в 14:47
Общество
На закрытом из-за санкций заводе UC Rusal начнут майнить криптовалюту
Суть проекта Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместит оборудование для майнинга криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.
РБК 01:00
Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
РИА Новости 01:50
Хоккей
Малкин оправдался за американский паспорт
ТВ Центр 03:18
Футбол
СМИ узнали, что едят футболисты «Зенита» в раздевалке после матчей
Игроки футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в раздевалке после матчей получают пищу, богатую углеводами.
Петербургский дневник 01:07
Общество
Россияне захотели устроить флешмоб против инвалида из-за парковки
В Екатеринбурге жильцы комплекса «Московский квартал» решили устроить протест против соседа-инвалида, которому управляющая компания выдала разрешение на круглосуточную парковку во дворе.
Lenta.ru 04:23
Армия и оружие
В России тысячи военных подняли по тревоге
Тысячи российских военных в Восточном округе подняли по тревоге. Тем самым будет оценен уровень боевой готовности военнослужащих.
9111.ru 03:37
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны»
Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс не будут снимать новые "Звездные войны" компании Disney, передает Deadline.
Газета.Ru 03:14
Спорт
Россия передала WADA дополнительные ответы по московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение от Министерства спорта и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дополнительных ответов на вопросы по данным московской лаборатории, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 17:58
Армия и оружие
Две ракеты упали на военную базу США в Ираке
«Две ракеты упали на базу «Таджи» к северу от Багдада, где располагаются американские военные», — сообщает канал.
ФАН вчера в 19:02
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan вчера в 06:36
Наука
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Российская газета вчера в 23:10
Экономика
Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46
Авто
Toyota готовит к дебюту новый кроссовер Toyota Raize
Новый компактный кроссовер Toyota, первые слухи о котором появились минувшим летом, почти рассекречен.
Автоновости дня вчера в 05:24
Энергетика
Минск ищет замещение российской нефти
Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
BFM.ru 03:10
Политика
«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
News.ru вчера в 18:34
Армия и оружие
Тело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
REGNUM вчера в 17:04
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30