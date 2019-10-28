Политика
РИА НовостиТрамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.
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Политика
Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
Общество
Социологи назвали главные страхи россиян
Неожиданно большое количество россиян, судя по опросу, боятся войны, отметил в разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
Здоровье
Крым предложит на заседании президиума Госсовета РФ ряд инициатив в медицинской сфере
Закрепление в законодательстве статуса молодого специалиста, предложения, направленные на преодоление дефицита кадров в лечебных заведениях и ряд других предложений правительство Крыма вынесет на семинаре-совещании и расширенном заседании президиума Государственного совета РФ, которые пройдут в Калининграде.
Здоровье
Средний возраст диагностирования рака у россиян составляет 64 года
Для мужчин средний возраст выявления онкологических заболеваний составляет 64,9 года, а у женщин — 64,2 года.
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
Экономика
Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Политика
Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина
ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
Армия и оружие
Франция похвалила эстонских солдат за оказываемую помощь в Мали
Кино
«Темную лигу справедливости» могут снять авторы «Очень странных дел»
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Происшествия
Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата
Шоу-бизнес
Александру Градскому предстоит экстренная операция
Поклонники переживают о самочувствии кумира. Недавно в СМИ появились снимки Александра Градского в инвалидном кресле.
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Гаджеты
Intel представила процессор Core i9
Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
Происшествия
Психиатры заключили, что экс-сенатор Арашуков здоров психически
Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, которому предъявлены обвинения в организации убийств, не страдает психическими заболеваниями, однако, возможно, он мог находиться в состоянии аффекта, когда совершал инкриминируемые ему преступления.
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
Политика
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
Космос
Открытие астрофизика из Грузии взбудоражило научный мир — как распознать жизнь вне Земли?
Грузинский астрофизик предположил, при помощи каких именно сигналов человечество может уловить наличие жизни на других планетах и тем самым распознать желание иных цивилизаций связаться с землянами.
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
Футбол
Под соусом Тедеско: немец ярко дебютировал в московском дерби
Немецкий специалист Доменико Тедеско добился яркой победы в своем дебютном дерби во главе «Спартака».
Авто
АвтоВАЗ готовит для Lada XRAY новую комплектацию «Instinct»
АвтоВАЗ продолжает реализовывать стратегические планы компании по расширению модельного ряда, предлагая новую комплектацию Lada XRAY «Instinct».
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