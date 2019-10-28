Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.
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Трамп назвал Зеленского «новым российским президентом»

РБКвчера в 13:47

Трамп назвал Зеленского «новым российским президентом»

Национальная служба новостейвчера в 14:24

Трамп назвал Зеленского «президентом России»

RT на русскомвчера в 13:51

Трамп назвал Зеленского президентом России

ТАССвчера в 15:07

Трамп назвал Зеленского новым президентом России

URA.Ruвчера в 13:38

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

РИА Новостивчера в 13:15

Трамп назвал Зеленского новым президентом России

Lenta.ruвчера в 13:14
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
Политика

Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
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Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
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Социологи назвали главные страхи россиян

Неожиданно большое количество россиян, судя по опросу, боятся войны, отметил в разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
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Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Младенец умер от голода на Урале

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Крым предложит на заседании президиума Госсовета РФ ряд инициатив в медицинской сфере

Закрепление в законодательстве статуса молодого специалиста, предложения, направленные на преодоление дефицита кадров в лечебных заведениях и ряд других предложений правительство Крыма вынесет на семинаре-совещании и расширенном заседании президиума Государственного совета РФ, которые пройдут в Калининграде.
ИА Крыминформ вчера в 08:12
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Для мужчин средний возраст выявления онкологических заболеваний составляет 64,9 года, а у женщин — 64,2 года.
Пермский интернет-журнал Звезда вчера в 04:20
Политика

Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
РИА Новости вчера в 19:00
Экономика

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 13:40
Политика

В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна вчера в 13:04
Политика

Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:01
Происшествия

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 27 октября в 03:54
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Франция похвалила эстонских солдат за оказываемую помощь в Мали

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«Темную лигу справедливости» могут снять авторы «Очень странных дел»

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Лолита потребует признать свой брак фиктивным

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Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата

Известия вчера в 03:44
Шоу-бизнес

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Поклонники переживают о самочувствии кумира. Недавно в СМИ появились снимки Александра Градского в инвалидном кресле.
StarHit.ru вчера в 12:30
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Intel представила процессор Core i9

Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
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Психиатры заключили, что экс-сенатор Арашуков здоров психически

Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, которому предъявлены обвинения в организации убийств, не страдает психическими заболеваниями, однако, возможно, он мог находиться в состоянии аффекта, когда совершал инкриминируемые ему преступления.
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Происшествия

Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
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Жириновский назвал источник угроз для всего человечества

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
РИА Новости вчера в 22:08
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Открытие астрофизика из Грузии взбудоражило научный мир — как распознать жизнь вне Земли?

Грузинский астрофизик предположил, при помощи каких именно сигналов человечество может уловить наличие жизни на других планетах и тем самым распознать желание иных цивилизаций связаться с землянами.
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Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе из-за пожаров

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Стало известно, где может находиться пропавший в Уфе отец с детьми

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Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
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10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
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Немецкий специалист Доменико Тедеско добился яркой победы в своем дебютном дерби во главе «Спартака».
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Михаил Боярский прокомментировал видеоролик, где ему стало плохо

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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