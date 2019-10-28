Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.

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