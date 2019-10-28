Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.
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Трамп назвал Зеленского президентом России

ТАСС15:07

Трамп назвал Зеленского «новым российским президентом»

Национальная служба новостей14:24

Трамп назвал Зеленского новым президентом России

Lenta.ru13:14

Трамп назвал Зеленского «новым российским президентом»

РБК13:47

Трамп назвал Зеленского новым президентом России

URA.Ru13:38

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

РИА Новости13:15

Трамп назвал Зеленского «президентом России»

RT на русском13:51
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
Футбол

Гончаренко подал в отставку

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал в отставку. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» со ссылкой на «Спoрт-экcпресс».
ProstoProSport 09:46
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Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»

В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
RuNews24.ru 04:11
Кино

Премьеру нового «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили

РЕН ТВ 20:11
Армия и оружие

Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара

РИА Новости вчера в 03:30
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru 21:40
Происшествия

Шесть пострадавших при прорыве дамбы остаются в больнице Красноярска

Шестеро пострадавших при разрушении каскада дамб в Курагинском районе Красноярского края остаются на лечении в краевой клинической больнице №1, сообщили РИА Новости в Минздраве края.
РИА Новости 02:54
Спорт

WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило дополнительные ответы российских властей, касающиеся данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года.
Коммерсантъ 17:30
Здоровье

Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни

Primpress.ru 26 октября в 15:30
Общество

Мария Бутина прилетела в родной Барнаул

Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru 19:27
Политика

Глава Башкирии представил полный состав нового правительства

На очередном оперативном совещании в региональном правительстве глава Башкирии Радий Хабиров озвучил состав кабинета министров.
КП - Уфа 07:55
Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru 17:02
Хоккей

«Авангард» поместил Щербака в список отказов

Форвард «Авангарда» Никита Щербак был помещен в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Sport24.ru 08:09
Происшествия

В центре охваченного протестами Сантьяго загорелось несколько зданий

Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».
РБК 21:15
Происшествия

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
BFM.ru 11:21
Футбол

СМИ узнали, что едят игроки «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сразу после матчей

Руководство «Спартака» подошло к вопросу питания иначе, сразу после финального свистка игроки красно-белых едят итальянскую пасту, также им предлагают блюда с печеным картофелем, бурым рисом и макаронами, мясо говядины, телятины, индейки на гриле или рыбу, овощи и фрукты.
Матч ТВ 12:56
Происшествия

В США заключенного выпустили из тюрьмы по ошибке

Заключенного на пожизненный срок в Америке выпустили на свободу из-за ошибки сотрудников тюрьмы.
Свободная Пресса 21:26
Общество

Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи.
Известия 19:17
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 20:02
Армия и оружие

Минобороны РФ усомнилось в уничтожении аль-Багдади

Минобороны России не располагает достоверными данными о проведении военнослужащими США операции по уничтожению главаря запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru вчера в 10:41
Политика

В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Газета.Ru 16:53
Хоккей

Малкин подтвердил наличие гражданства США

Газета.Ru 13:19
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае

Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.
Российская газета 09:23
Политика

В Кремле перенесли сроки отставок губернаторов

Осенняя серия отставок губернаторов, которая уже стала традиционной, перенесена на весну 2020 года.
Дума ТВ 07:23
Технологии

В России создали из крахмала одноразовую посуду

ToDay News Ufa 16:09
Происшествия

Названа причина смерти манекенщика Zombie Boy

Следователь Мелисса Ганьон назвала журналистам причину смерти канадского манекенщика Рика Дженеста, известного по прозвищу Зомби бой (Zombie Boy).
Московский Комсомолец 15:36
Происшествия

Прокуратура Якутии выясняет причину возгорания котельной в селе Оленек

В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, о теплоснабжении, установлены причины и условия возгорания.
ИА ЯСИА 21:05
Происшествия

Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля

В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.
РЕН ТВ 11:11
Хоккей

«Ак Барс» в пятый раз подряд обыграл «Амур»

Inkazan 14:46
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
ТАСС вчера в 20:30
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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