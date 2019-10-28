Политика
РИА НовостиТрамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.
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Футбол
Гончаренко подал в отставку
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал в отставку. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» со ссылкой на «Спoрт-экcпресс».
ProstoProSport 09:46
Кино
Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»
В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
RuNews24.ru 04:11
Армия и оружие
Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара
РИА Новости вчера в 03:30
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru 21:40
Происшествия
Шесть пострадавших при прорыве дамбы остаются в больнице Красноярска
Шестеро пострадавших при разрушении каскада дамб в Курагинском районе Красноярского края остаются на лечении в краевой клинической больнице №1, сообщили РИА Новости в Минздраве края.
РИА Новости 02:54
Спорт
WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило дополнительные ответы российских властей, касающиеся данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года.
Коммерсантъ 17:30
Здоровье
Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни
Primpress.ru 26 октября в 15:30
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru 19:27
Политика
Глава Башкирии представил полный состав нового правительства
На очередном оперативном совещании в региональном правительстве глава Башкирии Радий Хабиров озвучил состав кабинета министров.
КП - Уфа 07:55
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru 17:02
Хоккей
«Авангард» поместил Щербака в список отказов
Форвард «Авангарда» Никита Щербак был помещен в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Sport24.ru 08:09
Происшествия
В центре охваченного протестами Сантьяго загорелось несколько зданий
Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».
РБК 21:15
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
BFM.ru 11:21
Футбол
СМИ узнали, что едят игроки «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сразу после матчей
Руководство «Спартака» подошло к вопросу питания иначе, сразу после финального свистка игроки красно-белых едят итальянскую пасту, также им предлагают блюда с печеным картофелем, бурым рисом и макаронами, мясо говядины, телятины, индейки на гриле или рыбу, овощи и фрукты.
Матч ТВ 12:56
Происшествия
В США заключенного выпустили из тюрьмы по ошибке
Заключенного на пожизненный срок в Америке выпустили на свободу из-за ошибки сотрудников тюрьмы.
Свободная Пресса 21:26
Общество
Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи.
Известия 19:17
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 20:02
Армия и оружие
Минобороны РФ усомнилось в уничтожении аль-Багдади
Минобороны России не располагает достоверными данными о проведении военнослужащими США операции по уничтожению главаря запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru вчера в 10:41
Политика
В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
Газета.Ru 16:53
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Газета.Ru 13:19
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае
Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.
Российская газета 09:23
Политика
В Кремле перенесли сроки отставок губернаторов
Осенняя серия отставок губернаторов, которая уже стала традиционной, перенесена на весну 2020 года.
Дума ТВ 07:23
Технологии
В России создали из крахмала одноразовую посуду
ToDay News Ufa 16:09
Происшествия
Названа причина смерти манекенщика Zombie Boy
Следователь Мелисса Ганьон назвала журналистам причину смерти канадского манекенщика Рика Дженеста, известного по прозвищу Зомби бой (Zombie Boy).
Московский Комсомолец 15:36
Происшествия
Прокуратура Якутии выясняет причину возгорания котельной в селе Оленек
В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, о теплоснабжении, установлены причины и условия возгорания.
ИА ЯСИА 21:05
Происшествия
Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля
В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.
РЕН ТВ 11:11
Хоккей
«Ак Барс» в пятый раз подряд обыграл «Амур»
Inkazan 14:46
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
ТАСС вчера в 20:30