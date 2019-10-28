Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.
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Трамп назвал Зеленского новым президентом России

URA.Ru13:38

Трамп назвал Зеленского «новым российским президентом»

Национальная служба новостей14:24

Трамп назвал Зеленского «президентом России»

RT на русском13:51

Трамп назвал Зеленского «новым российским президентом»

РБК13:47

Трамп назвал Зеленского президентом России

ТАСС15:07

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

РИА Новости13:15

Трамп назвал Зеленского новым президентом России

Lenta.ru13:14
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