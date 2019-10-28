с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.

Шоу-бизнес Данила Козловский впервые станет отцом Если кто-то еще не верил в искренность и серьезность отношений 34-летнего актера с 32-летней коллегой — Ольгой Зуевой, то теперь пора отбросить все сомнения: через несколько месяцев пара ожидает пополнения.

Армия и оружие Тело аль-Багдади сбросили в море Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.

Общество Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.

Происшествия Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».

Политика Кремль высказался об идее референдума о разрешении эвтаназии Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося легализации эвтаназии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика В Госдуме назвали главный вывод из консультаций по газу в Брюсселе Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя RT завершение в Брюсселе трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, отметил, что самый главный вывод заключается в том, что стороны настроены на решение вопроса.

Политика В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.

Наука Мозг по-разному сохранил выученную информацию Активность мозга при обработке информации зависит от того, каким путем она была получена в процессе обучения.

Общество Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.

Общество Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала Сагалевич отметил, что на дне Байкала находятся огромные битумные холмы, но если там пробурить нефтяную скважину, то это может привести к экологической катастрофе.