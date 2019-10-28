Политика
РИА НовостиТрамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". На оговорку обратил внимание американский журналист Дэниэл Дэйл в твиттере, слова американского лидера также приводятся на сайте Белого дома.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп оговорился и назвал украинского лидера Владимира Зеленского «новым российским президентом», на это обратили внимание пользователи Twitter, оговорка попала и в стенограмму общения Трампа с журналистами, опубликованную на сайте Белого дома.РБК13:47
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