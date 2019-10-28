Политика

Вести.RuВести.RuТрамп назвал Зеленского президентом России

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом. На это обратил внимание американский журналист Дэниел Дейл.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп оговорился и назвал украинского лидера Владимира Зеленского «новым российским президентом», на это обратили внимание пользователи Twitter, оговорка попала и в стенограмму общения Трампа с журналистами, опубликованную
 на сайте Белого дома.
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