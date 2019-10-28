с чего всё началось

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом. На это обратил внимание американский журналист Дэниел Дейл.

Происшествия Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.

Политика В Раде заявили о возвращении фашизма на Украину Во время празднования годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о возвращении фашизма в страну, сообщает RT.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке С другой стороны, два года назад палеонтологи нашли в Марокко останки одних из первых людей современного типа, чей возраст составляет примерно 300 тысяч лет, а также обнаружили свидетельства того, что люди покинули Африку еще 130 тысяч лет назад.

Киберспорт Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Экономика Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.

Политика Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.

Шоу-бизнес Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.

Фигурное катание Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Общество Путин поручил Воробьеву ускорить темпы строительства развязки в Химках Президент Владимир Путин поручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках, следует из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля.

Политика Конгрессмены впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа Главе палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что в связи с началом процесса импичмента в отношении президента США Дональда Трампа демократы вынесут резолюцию о расследовании.

Политика Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.

Общество Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.

Футбол Игнатьев прокомментировал интерес со стороны «Зенита» Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев сообщил, что не получал официальных предложений от петербургского «Зенита».

Происшествия Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Авто Lamborghini анонсировала гоночный суперкар Компания Lamborghini готовит к премьере топ-модель бренда, разработка которой ведется совместно с заводской гоночной командой Squadra Corse.

Экономика Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.