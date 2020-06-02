Политика
Российская газетаТрамп назвал беспорядки в США актами терроризма
Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
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Офицер в Калифорнии и афроамериканский герой правоохранительных органов застрелены и убиты. Это не акты мирного протеста. Это акты домашнего террора, уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови. Это преступление перед человечеством.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНевские Новости 20:59
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Общество
Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь
В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM вчера в 14:18
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу
На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день.
РБК 20:00
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Московский Комсомолец Чита 00:19
Авто
Водителей могут начать штрафовать за брошенные во дворах автомобили
За оставление автомобиля придется заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Mockva.ru 11:36
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Путин уволил четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
Общество
В Нью-Йорке ввели комендантский час
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Политика
В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы
URA.Ru вчера в 08:21
Авто
Десятки электромобилей выбросили на свалку в США
В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
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Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон продаст обнаженную фотографию для борьбы с вирусом
Фотография 1995 года, на которой актриса Дженнифер Энистон предстала обнаженной, будет выставлена на аукцион в благотворительных целях.
Lenta.ru 19:53
Общество
В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива
Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета вчера в 13:48
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
РИА Новости 09:27
Футбол
Опубликованы фотографии домашней формы «Тоттенхэма» на следующий сезон
Популярный портал FootyHeadlines, специализирующийся на спортивной экипировке, опубликовал дизайн домашней формы лондонского «Тоттенхэм Хотспур» на сезон-2020/2021.
Чемпионат 21:31
Энергетика
Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда с 1990 года
Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара - в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.
РИА Новости 15:22
Происшествия
Мэр Охи избежит уголовного преследования за отстрел уток
Сахалинский следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела против мэра Охи. Об этом стало известно сегодня, 2 июня.
АСТВ 20:52
Общество
Коронавирус диагностировали у сотрудника Читинской Думы
Заражение коронавирусом диагностировали 1 июня у одного из сотрудников аппарата городской Думы.
ZAB.RU 21:01
Общество
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Здоровье
Сколько мороженого можно есть безопасно для здоровья
Об оптимальной порции мороженого рассказал руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Волгоградская правда 15:56
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
РИА Новости 20:44
Авто
На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
При въезде на территорию Научно-технического центра "ВАЗа" были замечены два универсала Lada Vesta SW.
Новые автомобили 30 мая в 09:33
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына
Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости 30 мая в 06:07
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Общество
Омская область поднялась в социально-экономическом рейтинге регионов
Омская область заняла 32-е место (напомним, по итогам 2018 года она была на 33-м), таким образом поднявшись на одну позицию.
Омскрегион 07:53
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США
По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Российская газета 06:59
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Здоровье
Жителям Бурятии придётся носить маски и перчатки до конца года
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выступил с очередным обращением к населению.
Информ Полис online 05:57