Офицер в Калифорнии и афроамериканский герой правоохранительных органов застрелены и убиты. Это не акты мирного протеста. Это акты домашнего террора, уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови. Это преступление перед человечеством.

Нынешние беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма.

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Футбол «Лейпциг» обыграл «Кельн» в матче чемпионата Германии Футболисты "Лейпцига" обыграли на выезде "Кёльн" в заключительном матче 29-го тура чемпионата Германии.

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