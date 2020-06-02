Политика

ТАССТАССТрамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма

Нынешние беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма.
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Дональд Трамп
Офицер в Калифорнии и афроамериканский герой правоохранительных органов застрелены и убиты. Это не акты мирного протеста. Это акты домашнего террора, уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови. Это преступление перед человечеством.
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