Политика
ТАССТрамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма
Нынешние беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма.
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Офицер в Калифорнии и афроамериканский герой правоохранительных органов застрелены и убиты. Это не акты мирного протеста. Это акты домашнего террора, уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови. Это преступление перед человечеством.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНевские Новости вчера в 20:59
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Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
Российская газета вчера в 04:45
Политика
В Киеве прокомментировали вопрос о водоснабжении Крыма
По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, если Москва направит официальный запрос в Киев с просьбой возобновить водоснабжение Крыма, то получит четкий ответ, что это возможно только после освобождения полуострова.
Московский Комсомолец вчера в 16:56
Космос
Китайский видеохостинг Bilibili намерен послать в космос подарок молодежи
Напомним, что компания Bilibili была создана в июне 2009 года в качестве видеохостинга популярных материалов для китайской молодежи.
REGNUM вчера в 22:06
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Космос
Экипаж Crew Dragon перешёл на борт МКС
Дата возвращения на Землю прибывших с помощью Crew Dragon пока не определена. Экипаж корабля Crew Dragon перешёл на МКС.
Говорит Москва 31 мая в 13:43
Авто
Lada Vesta стала самой экспортируемой моделью «АвтоВАЗа»
Что касается Европы, то там LADA Vesta появилась в 2017 году, однако уже в 2019-м «АвтоВАЗ» прекратил поставки своих машин на европейский рынок в связи с ужесточением экологических норм.
Автоновости дня 01:42
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
Водохранилища Крыма накопили воды вдвое меньше прошлогоднего
ИА Красная Весна вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой
Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram.
Слово и Дело 30 мая в 10:45
Культура
Долгожданная премьера сериала «Чики» выйдет 4 июня в Wink
Премьера сериала Чики с Ириной Горбачевой в главной роли состоится 4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink.
Vologda-poisk.ru вчера в 06:41
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее границах до СССР
Бывший глава кабмина Украины Николай Азаров напомнил, какие территории страна «полностью бесплатно» получила во период своего нахождения в составе Советского Союза.
BFM.ru 31 мая в 06:11
Происшествия
В Крыму пропавшую шестилетнюю девочку нашли мертвой
В Крыму нашли тело пропавшей шестилетней девочки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru вчера в 13:04
Общество
Выпускников могут ждать трудности в поиске работы из-за коронавируса
Трудности в поиске работы могут ждать выпускников из-за коронавируса.
Псковское агентство информации 00:00
Общество
Власти Агинского считают надпись про Путина актом хулиганства
Глава поселка Агинское Андрей Дашин и председатель думы Булат Бадмацыренов заявили, что оскорбляющая президента России Владимира Путина надпись на сопке не может считаться политическим высказыванием.
Байкал24 01:59
Общество
Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников
Собака.ru вчера в 10:13
Кино
Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ
Вадиму нравится смелость нового знакомого, и он решает открыть свое детективное агентство.
Комсомольская правда вчера в 01:26
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Украинская власть представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года.
Evo-rus.com вчера в 16:20
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Константин Богомолов выложил в Сеть фото Собчак топлес
Сегодня Богомолов выложил в своём Инстаграме фотографию Собчак топлес со спины.
Paparazzi.ru вчера в 08:18
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия вчера в 08:55
Наука
Успешно прошла испытания первая вакцина от коронавируса
Успешно прошла испытания первая вакцина от коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 15:26
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайские СМИ, модель с индексом B06 откроет собой новую линейку, никак не связанную ни с H, ни с F-серией.
Автоновости дня 01:02
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Политика
В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы
URA.Ru 31 мая в 08:21
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Музыка
Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»
Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
Спорт
Лыжница Ермошина подтвердила, что видела шприцы в раздевалках на юниорских стартах
В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Ермошина подтвердила, что видела на юниорских соревнованиях в России валяющиеся в раздевалках шприцы.
Нева Спорт вчера в 10:44