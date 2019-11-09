Политика
RT на русскомТрамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября. «Скорее всего, во вторник», — приводит РИА Новости слова Трампа.
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Трамп сказал, когда опубликует стенограмму второго разговора с Зеленским
Российская газетавчера в 15:07
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Происшествия
В МВД рассказали детали ДТП в Красноярском крае
RT на русском вчера в 23:15
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 08 ноября в 10:34
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 15:13
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru вчера в 00:38
Хоккей
«Вашингтон» переиграл «Вегас» с двумя очками Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уверенно переиграл хоккеистов "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра прошла на льду вашингтонской "Кэпитал Уан-Арены" и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
REGNUM вчера в 23:53
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:04
Происшествия
СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
РИА Новости вчера в 10:58
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 08 ноября в 09:41
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru вчера в 03:52
Политика
Депутат польского Сейма назвала Мазура «ветераном войны в Чечне»
Украинца парламентарий назвала «ответственным гражданским активистом и ветераном войны на Донбассе, в Грузии и Чечне».
News.ru вчера в 18:29
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Культура
Apple: все оригинальные сериалы Apple TV+ получат вторые сезоны
REGNUM 08 ноября в 06:58
Фигурное катание
Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik вчера в 06:12
Авто
Китайская компания FAW хочет вытеснить Rolls-Royce с рынка
Китайская FAW намерена вытеснить марку Rolls-Royce с рынка.
OAnews вчера в 05:45
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском вчера в 22:45
Шоу-бизнес
На последних сроках беременности Саша Савельева плакала от страха
На последних сроках артистка не могла сдержать слез, вызванных страхом за судьбу своего ребенка.
Bimru.ru вчера в 01:49
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова в фильме о развале СССР
"Передергиванием фактов" назвал глава "Роснано" Анатолий Чубайс публикацию рядом СМИ его высказываний из фильма "Гибель империи" о жизни в Советском Союзе и развале СССР.
Вести.Ru вчера в 07:54
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 08 ноября в 10:59
Общество
В России предложили поощрять аккуратных водителей
Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в 2020 году. Об этом рассказал вице-премьер России Максим Акимов.
Известия вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
РБК вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Адвокат Заворотнюк прокомментировал ситуацию с ее долгами
Адвокат актрисы Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак прокомментировал сообщения о долгах актрисы за недвижимость.
РИА Новости 08 ноября в 13:07
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество
В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы
Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.
Общая газета.RU 08 ноября в 16:54
Происшествия
В Приморье нашли пропавшего два дня назад аквалангиста
Российская газета 00:15
Технологии
В Кургане построят цех по производству созданного в Сибири лекарства от язвы
Фармакологическая компания Bright Way запустит в 2020 году в Кургане цех по производству уникального препарата против язвы желудка, разработанного учеными новосибирского Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ СО РАН).
ТАСС 08 ноября в 22:10
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия вчера в 17:19
Игры
Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Происшествия
Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе
Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
Московский Комсомолец вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Яна Рудковская решила расстаться с Евгением Плющенко
В финале выпуска Рудковская произнесла роковую фразу: «Мы решили расстаться!»
7Дней.ру вчера в 11:05
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01