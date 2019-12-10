Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.
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Трамп обвинил ФБР в попытке переворота

Взгляд.ру00:15

Минюст США обнародует сегодня доклад о ранних этапах расследования ФБР о вмешательстве России в американские выборы

Эхо Москвывчера в 01:03

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

РИА Новостивчера в 15:20

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Известиявчера в 16:12

Трамп: Доклад Минюста является свидетельством попытки свержения правительства США

Комсомольская правдавчера в 15:42

Трамп назвал доклад Минюста свидетельством попытки свержения правительства США

ТАССвчера в 16:16

Трамп назвал попыткой переворота слежку ФБР за его штабом

RT на русскомвчера в 19:07
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Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Политика

Советник Трампа сообщил о возможности встречи Трампа и Лаврова

Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен сообщил, что Белый дом работает над организацией встречи главы МИД России Сергея Лаврова и Дональда Трампа.
Интерфакс 08 декабря в 19:34
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости вчера в 18:54
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Политика

В Париже проходит встреча Путина и Зеленского

РИА Новости вчера в 13:51
Футбол

Оргкомитет Евро-2020 отреагировал на решение ВАДА

Напомним, что исполком ВАДА принял решение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных соревнований.
ГЛАС.RU вчера в 08:07
Здоровье

Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Что происходит 08 декабря в 14:58
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия вчера в 19:20
Экономика

Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,6%

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,6%. Об этом сообщила начальник городского Управления Пенсионного Фонда Надежда Шмакова.
Жуковский.Life вчера в 08:43
Происшествия

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
РБК 00:10
Экономика

В России назвали причины неплатежей по кредитам

Как следует из опроса, который проводился во второй половине октября, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний, сообщает РИА «Новости».
Росбалт вчера в 01:59
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Политика

Британцы заподозрили Россию в причастности к утечке важных документов

Британские спецслужбы изучают возможную причастность России к утечке документов Министерства внешней торговли Соединенного королевства.
РБК 08 декабря в 17:51
Политика

Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких договоренностей.
РИА Новости вчера в 16:52
Политика

Что говорили о Крыме на встрече «нормандской четверки»

Ранее Зеленский заявил, что готов поднять вопрос переговоров по Крыму на встрече в нормандском формате, а если ему откажут, то он будет пытаться провести переговоры "в другом кругу".
РИА Новости Крым 00:36
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия вчера в 07:05
Происшествия

Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

РИА Новости вчера в 15:04
Экономика

Минфин введет новую систему господдержки бизнеса

Бизнес сможет получить господдержку лишь в том случае, если не найдет альтернативные источники финансирования на рынке, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает газета «Известия».
РБК вчера в 22:03
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru 08 декабря в 13:21
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости вчера в 04:21
Происшествия

В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери

В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Известия вчера в 23:28
Политика

Конгресс США может запретить развертывание РСМД

Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны, который, в том числе, запрещает покупку для нужд армии и развертывание ракетных комплексов средней и малой дальности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Хакасия-Информ 00:33
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака в последней стадии

ToDay News Ufa вчера в 10:16
Происшествия

В Красноярском крае сняли введенный после прорыва дамбы режим ЧС

В Красноярском Крае снят режим ЧС, который был введен после прорыва дамбы в Курагинском районе в октябре текущего года.
Газета.Ru 00:39
Общество

Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря

Икона «Знамение» Пресвятой Богородицы защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать вещи и наладить отношения в семье.
МТВ онлайн вчера в 22:17
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru вчера в 07:34
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru вчера в 04:31
Происшествия

Более 46 кг наркотиков изъято из тайников в Подмосковье

REGNUM 00:11
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