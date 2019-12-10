Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.

Политика Советник Трампа сообщил о возможности встречи Трампа и Лаврова Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен сообщил, что Белый дом работает над организацией встречи главы МИД России Сергея Лаврова и Дональда Трампа.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Футбол Оргкомитет Евро-2020 отреагировал на решение ВАДА Напомним, что исполком ВАДА принял решение отстранить Россию на 4 года от всех крупных международных соревнований.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.

Экономика Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,6% С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,6%. Об этом сообщила начальник городского Управления Пенсионного Фонда Надежда Шмакова.

Экономика В России назвали причины неплатежей по кредитам Как следует из опроса, который проводился во второй половине октября, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний, сообщает РИА «Новости».

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

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Экономика Минфин введет новую систему господдержки бизнеса Бизнес сможет получить господдержку лишь в том случае, если не найдет альтернативные источники финансирования на рынке, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает газета «Известия».

Политика Конгресс США может запретить развертывание РСМД Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны, который, в том числе, запрещает покупку для нужд армии и развертывание ракетных комплексов средней и малой дальности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.