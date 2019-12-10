Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Происшествия Глава Удмуртии поручил разобраться в гибели 13-летнего мальчика с ДЦП Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства региона и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели 13-летнего мальчика из города Можга, страдавшего детским церебральным параличом (ДЦП), а также в смерти его матери, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы и кабмина региона.

Политика Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.

Спорт WADA запретило России выступать на Олимпиадах В ведомстве добавили, что поднимать флаг РФ на крупных спортивных событиях нельзя еще на протяжении 4 лет.

Общество В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.

Общество Уволена замглавы Росалкогольрегулирования Голосная Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее возбуждалось уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Политика Путин вспомнил детский стишок по теме поставок газа Украине Российский президент Владимир Путин во время совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» заявил, что стоимость газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже при условии, что Россия и Украина договорятся о «совместной честной работе», передает корреспондент РБК.

Политика Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами России, Франции и ФРГ в Париже заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».

Футбол Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом ещё думали, какую карточку показать Облякову.

Политика Макрон рассердился на российских журналистов Президенту Франции Эммануэлю Макрону не понравилось поведение российских журналистов во время общения с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.

Авто Водителям дали советы по прогреву машин зимой Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.