Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.
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Минюст США обнародует сегодня доклад о ранних этапах расследования ФБР о вмешательстве России в американские выборы

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Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

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Трамп назвал попыткой переворота слежку ФБР за его штабом

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Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

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Трамп: Доклад Минюста является свидетельством попытки свержения правительства США

Комсомольская правда15:42

Трамп счел действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

РБК17:15
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
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Глава Удмуртии поручил разобраться в гибели 13-летнего мальчика с ДЦП

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства региона и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели 13-летнего мальчика из города Можга, страдавшего детским церебральным параличом (ДЦП), а также в смерти его матери, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы и кабмина региона.
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Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже

В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
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В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда 14:14
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Конгресс США до 20 декабря одобрит санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США включил положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", в проект оборонного бюджета на 2020 г. (National Defense Authorization Act, NDAA).
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Уволена замглавы Росалкогольрегулирования Голосная

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее возбуждалось уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
BFM.ru 13:08
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Путин вспомнил детский стишок по теме поставок газа Украине

Российский президент Владимир Путин во время совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» заявил, что стоимость газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже при условии, что Россия и Украина договорятся о «совместной честной работе», передает корреспондент РБК.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 19:55
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Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами России, Франции и ФРГ в Париже заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».
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Политика

«Роскосмос» предложил два варианта ракеты для полета на Луну

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В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
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Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Известия 23:07
Политика

Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Life.ru 18:12
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У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp

В 2020 году популярный мобильный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, прекратит работать на миллионах мобильных устройств по всему миру.
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Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд

Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.
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Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи

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Во Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей

Ущерб превысил 17 миллионов рублей, передает ТАСС.
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Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу»

Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 2:5. Таким образом, "Вашингтон" прервал победную серию из шести матчей.
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Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят

В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом ещё думали, какую карточку показать Облякову.
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СМИ: Valve работает над новой частью Left 4 Dead

Valve занимается разработкой новой части Left 4 Dead. Игра будет создана для шлемов виртуальной реальности.
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Макрон рассердился на российских журналистов

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не понравилось поведение российских журналистов во время общения с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
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MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
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Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака на последней стадии

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Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате

Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
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Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
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Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Газета.Ru 22:33
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В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
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