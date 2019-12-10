Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.
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Минюст США обнародует сегодня доклад о ранних этапах расследования ФБР о вмешательстве России в американские выборы

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ТАСС16:16

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

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Трамп назвал попыткой переворота слежку ФБР за его штабом

RT на русском19:07

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Известия16:12

Трамп: Доклад Минюста является свидетельством попытки свержения правительства США

Комсомольская правда15:42

Трамп счел действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

РБК17:15
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Московский Комсомолец 14:39
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Владимир Зеленский заявил, что не успел поднять на саммите крымский вопрос

Следующая встреча «нормандской четверки» запланирована через четыре месяца.
Новостной фронт 20:00
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Следующий саммит «нормандской четверки» пройдет в Берлине — Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 20:05
Политика

Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник, 10 декабря, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Коммерсантъ 18:33
Политика

Зеленский оценил вероятность продления транзита газа с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита нормандской четверки высказался о возможности продления транзита газа с Россией, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:53
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
РИА Новости 20:00
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Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
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Польская PGNiG договорилась о добыче газа на Украине

Польский энергетический концерн PGNiG достиг договоренности с компанией «Энергетические ресурсы Украины» (ERU), согласно которой компании будут совместно заниматься поиском и добычей углеводородов на Украине.
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Поветкин и Хантер завершили бой вничью

Александр Поветкин в Саудовской Аравии провел бой с Майклом Хантером за право претендовать на пояс чемпиона мира.
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США обвинили российские ПВО в уничтожении беспилотника в Ливии

Rambler News Service 07 декабря в 09:46
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Зеленский на Renault прибыл на саммит «нормандской четверки»

Газета.Ru 09:01
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Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru 14:21
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Ищущим работу россиянам старше 50 лет предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, предусматривающий стипендии для людей 50 лет и старше, если они собираются учиться для поиска работы.
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Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
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Обманутым дольщикам в России выплатили первые компенсации

Первые выплаты получили дольщики Саратовской области, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Размер выплат дольщикам стал в среднем на 35% выше стоимости договоров долевого участия (ДДУ), сообщила пресс-служба фонда.
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Армия и оружие

Шойгу рассказал об усилении воздушной части ядерной триады России

«Обновление парка дальней авиации и создание новых летательных аппаратов существенно усилили воздушную составляющую ядерной триады», — подчеркнул Шойгу.
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Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
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Зеленский пригласил российских журналистов на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.
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В ФИФА отреагировали на решение WADA об отстранении России

В Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях.
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Советская актриса Драпеко положительно оценила военный фильм «Ржев»

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Американский авианосец «Джон Кеннеди» официально спущен на воду

Новейший американский авианосец типа "Джеральд Форд" (Gerald Ford) - "Джон Кеннеди" (John F. Kennedy, бортовой номер - CVN 79) - официально спущен на воду.
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По факту смерти заключенного в ИК-6 в Брянской области возбудили дело

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В России выросло число страдающих гипертонией

В России за последние 10 лет выросло число больных гипертонией, свидетельствуют данные Росстата.
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Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

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Россиянин выставил на Авито редкую монету за миллиард рублей

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