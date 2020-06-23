с чего всё началось

Трамп заявил, что его разговоры во время предвыборной кампании в 2016 году прослушивались подчиненными экс-президента Барака Обамы, и назвал это "государственной изменой". Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу CBN News.

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 1K

Футбол Гендиректор «Уфы» рассказал о ситуации с коронавирусом в команде Результаты теста на коронавирус одного из членов "Уфы" были сомнительными в отношении инфицирования коронавирусом, дополнительные тесты могут свидетельствовать о случае заболевания, сообщил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.

Политика Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны. 1K

Гаджеты Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac Apple решила отказаться от использования процессоров Intel Corp. в своих компьютерах линейки Mac и перейти на чипы собственной разработки. 4

Футбол Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение» Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».

Общество В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News. 111

Общество Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж и ожидать обмена Осужденный за шпионаж в РФ гражданин США Пол Уилан принял решение не обжаловать приговор суда, а дождаться обмена заключенными между странами. 5

Политика Путин допустил выдвижение на новый президентский срок Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ. 20K

Футбол Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия. 6

Кино Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова Сериал снят по мотивам знаменитых романов Азимова о работе корпорации «Основание» по моделированию развития общества, но не будет являться точной экранизацией, поэтому ожидаются определенные расхождения с сюжетом оригинального произведения. 6

Происшествия В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.

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Футбол «Барселона» и «Ювентус» договорились об обмене Артура на Пьянича Пьянич уже договорился с «Барселоной», тогда как Артур до недавнего момента не хотел покидать Каталонию, но в последние дни смягчил свою позицию.

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