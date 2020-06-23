Политика
Российская газетаТрамп назвал действия Обамы госизменой
Трамп заявил, что его разговоры во время предвыборной кампании в 2016 году прослушивались подчиненными экс-президента Барака Обамы, и назвал это "государственной изменой". Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу CBN News.
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с чего всё началось
Как рассказал действующий лидер США в интервью телеканалу CBN News, за его предвыборной президентской кампанией в 2016 году следили спецслужбы страны.Life.ruвчера в 23:12
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Причиной длительного угасания пандемии коронавируса и появления новых вспышек инфекции становятся люди, которые не верят в реальность заражения и пренебрегают мерами социального дистанцирования.
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