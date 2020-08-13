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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Трамп назвал демократов самым проблемным фактором на выборах в США

По словам Трампа, самых больших проблем стоит ждать от демократов. Американский лидер уверен, что именно они будут виновны в мошенничестве, а не КНР, Россия или Иран.В источнике
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Коммерсантъ

Трамп: на выборах главной проблемой будут демократы, а не Россия или Китай

Коммерсантъ19:02
РБК

Трамп предрек большие проблемы от демократов на выборах президента США

РБК20:04
РИА Новости

Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран

РИА Новости19:38
ТАСС

Трамп заявил, что на выборах большой проблемой станут демократы, а не Россия

ТАСС19:31
RT на русском

Трамп ожидает больших проблем от демократов на выборах в США

RT на русском20:07
Lenta.ru

Трамп предупредил о «величайшем мошенничестве» на выборах президента США

Lenta.ru18:49
Газета.Ru

Трамп: главной проблемой на выборах станут демократы, а не Россия

Газета.Ru18:42

Бастрыкин возбудил дело против экс-судьи, сбившей женщину в Саратове

Как стало известно, глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин решил возбудить уголовное против женщины, которая ранее занимала пост федерального судьи, а потом вышла в отставку.
Бастрыкин возбудил дело против экс-судьи, сбившей женщину в Саратове
ФедералПресс04:28
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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В Татарии планируют переходить на третий этап снятия ограничений

Казань, 13 августа 2020, 11:35 — REGNUM В Татарии управление Роспотребнадзора считает возможным перейти на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии, сохранив при этом масочный режим и запрет на массовый мероприятия.
REGNUM04:35
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