Трамп назвал демократов самым проблемным фактором на выборах в США
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По словам Трампа, самых больших проблем стоит ждать от демократов. Американский лидер уверен, что именно они будут виновны в мошенничестве, а не КНР, Россия или Иран.В источнике
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