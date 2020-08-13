Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Политическая Экспертиза
Политическая Экспертиза

Трамп назвал демократов самым проблемным фактором на выборах в США

Трамп заявил, что больше всего ожидает проблем от демократов. По его словам, в величайшем мошенничестве в истории будут виноваты именно они, а не Китай, РФ и Иран. Президент США в июне заявлял, что президентские выборы могут стать "самыми сфальсифицированными" в истории страны.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Трамп ожидает больших проблем от демократов на выборах в США

RT на русском20:07
РБК

Трамп предрек большие проблемы от демократов на выборах президента США

РБК20:04
Коммерсантъ

Трамп: на выборах главной проблемой будут демократы, а не Россия или Китай

Коммерсантъ19:02
ТАСС

Трамп заявил, что на выборах большой проблемой станут демократы, а не Россия

ТАСС19:31
РИА Новости

Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран

РИА Новости19:38
Lenta.ru

Трамп предупредил о «величайшем мошенничестве» на выборах президента США

Lenta.ru18:49
Газета.Ru

Трамп: главной проблемой на выборах станут демократы, а не Россия

Газета.Ru18:42

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
75

В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Российская газетавчера в 07:30
678

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
23

Бросившего детей в Шереметьево отца ограничили в родительских правах

Суд Комсомольска-на-Амуре ограничил в родительских правах мужчину, оставившего в московском аэропорту Шереметьево двоих сыновей, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение прокуратуры Хабаровского края.
Газета.Ru21:45

Харламов напомнил Лукашенко о Хабаровске и призвал остановить насилие

РИА "SM-News" писало, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания, посвящённого обеспечению безопасности граждан и защите конституционного строя в стране, поделился своим видением на социальный состав граждан, участвующих в протестных мероприятиях.
SM Newsвчера в 10:56
13

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
808

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
3,9K